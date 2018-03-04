Андрей Орловский одержал вторую победу подряд в UFC 3 4.03.2018, 8:34

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Андрей Орловский

Белорусский боец смешанного стиля впервые за долгое время добился второго триумфа подряд.

Ранним утром 4 марта по белорусскому времени на турнире UFC 222 в Лас-Вегасе 39-летний Андрей Орловский в трехраундовом поединке выиграл у 30-летнего голландского бойца Стефана Струве, сообщает tut.by.

Голландец (213 см) заметно превосходит Орловского (193 см) в росте и размахе рук (на 18 см), поэтому подобраться к сопернику белорусу было непросто.

Тем не менее, уже в первом раунде Орловскому удалось трижды подсечками опрокинуть голландца на настил.

Во втором раунде Орловский продолжил придерживаться все той же дисциплинрованной тактики, но и голландцу удалось заработать очки во время борьбы в партере.

В одном из эпизодов Струве сработал раскрытой ладонью и ткнул белоруса в глаз большим пальцем, за что получил предупреждение от судей.

В третьем раунде бой приостанавливался — для голландца в октагон вызвали врача, который дал добро на продолжение поединка.

После возобновления боя белорусу удалась серия ударов руками, а затем очередной подсечкой Орловский снова бросил оппонента на пол.

Концовка боя прошла под контролем Орловского, победу которого после завешения поединка признал и голландец. Выслушав объявление результата, Струве поздравил белоруса, подняв его на руки.

Таким образом, Андрей Орловский, в ноябре 2017-го в Норфолке победой над бразильцем Жуниором Альбини прервавший двухлетнюю серию из 5 поражений, выиграл уже второй бой кряду.

Теперь на счету уроженца Бобруйска Андрея Орловского 27 побед (20 досрочно) и 15 поражений на профессиональном ринге.

В 2005 году Андрей Орловский становился победителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Для Стефана Струве бой с Орловским стал первым поединком в UFC со 2 сентября 2017 года в Роттердаме, где он проиграл россиянину Александру Волкову техническим нокаутом в третьем раунде. Для Струве поединок с белорусом стал первым на территории США с 2014 года.

В послужном списке Стефана Струве теперь стало 10 поражений при 28 победах.