Маршрутчики: Кто-то бастует, кто-то ездит на свой риск 6 4.03.2018, 8:39

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Белорусские водители борются за отмену закона о перевозчиках.

Пассажирам, которые хотят уехать в Могилев, частные перевозчики предлагают оставить подпись под требованием отменить новый закон о перевозчиках и отправляют на автовокзал, пишет «Бобруйский курьер».

Поставить подпись водители предлагают каждому пассажиру

Бобруйские предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, с 1 марта объявили сбор подписей за отмену изменений в Закон об автомобильном транспорте. Об этом на своей страничке в сети «Фейсбук» 28 февраля написала фирма «Магнит-плюс», машины которой ездят по маршруту Бобруйск-Могилев-Бобруйск. По этой информации, возле крупнейших торговых центров и на автовокзале должны были стоять микроавтобусы, где и можно было оставить подпись. Указаны были марки и номера машин.

«Бобруйский курьер» утром 2 марта отправился посмотреть, как идет сбор подписей, насколько все серьезно. В 11 часов возле ТЦ «Ноев ковчег» на улице 50 лет ВКЛСМ микроавтобуса не было. Точно так же не было никого и возле «Короны». Дозвониться до диспетчера по указанным на сайте контактам было невозможно – все номера оказались недоступны.

На страничце «Магнит-плюс» в «Фейсбуке» бобруйчане писали: «Шла сегодня с работы целенаправленно к вам, возле онкологии в 18 ч. 40 мин., хотела оставить свой голос за вас – никого не оказалось». На что представитель «Магнит-плюс» ответил: «Магнит-плюс» стоит с утра до вечера на Короне и Евроопте, а где должны стоять другие линии, все благополучно свалили днем по домам, как будто нам одним это нужно».

Несмотря на такую несогласованность, журналисты нашли водителей «Магнит-плюс» на стоянке между железнодорожным и автовокзалом. У них были подписные листы. Поставить подпись водители предлагали каждому пассажиру.

«Государственные автобусы едут долго, они холодные, неудобные, там нет ни телевизора, ничего»

«Вы на Могилев? Как это вы не едете? А на чем нам уехать? – удивились и возмутились подошедшие женщины. – Это что – нам государство в очередной раз решило все сделать «во благо»?

Женщины рассказали, что живут в Титовке, и им было очень удобно, что маршрутка останавливалась на остановке прямо в их районе.

«А теперь придется через весь город на вокзал ехать и терять время? Какой смысл запрещать на остановках забирать и высаживать пассажиров?» – недоумевали пассажирки.

«Мне очень удобно было пользоваться маршрутками – и по деньгам, из-за времени, – рассказал студент, который часто пользуется услугами частных перевозчиков. – Поэтому тем, что происходит, я очень недоволен, и я подпишусь за то, чтобы все осталось так, как уже было налажено».

«Маршрутки – это очень удобно и быстро, это хороший сервис. Государственные автобусы едут долго, они холодные, неудобные, там нет ни телевизора, ничего», – поделился своим мнением еще один пассажир, который оставил подпись.

«Мы надеемся, что при поддержке пассажиров нам удастся добиться внесений изменений в этот закон, – рассказал водитель Игорь. – Все люди хотят – оставьте, как есть, чтобы маршрутки были. Приходят бобруйчане семьями подписываться за нас. Мне 54 года, у меня одна машина. Мне предлагают стать под вокзал, через 2-3 месяца тендер. У кого-то десять машин, ремонтная база. Понятно, что я со своей одной машиной окажусь на улице. Куда я пойду работать? Сейчас у меня уже третья лицензия, и подписана она до 2025 года. Почему меня сейчас хотят ее лишить?»

Игорь рассказал, что подписи будут собирать, пока не наберут достаточное количество. А это произойдет скоро, предполагает водитель, потому что подписываются люди очень активно. Некоторым водителям за первый же день удавалось собрать до тысячи подписей.

По мнению Игоря, у государства одна цель сейчас – вытеснить с рынка частных перевозчиков. По мнению водителя, не выдерживают никакой критики аргументы чиновников о заботе о безопасности пассажиров.

«Какая безопасность? У нас что – машины хуже, чем у государства? Посмотрите на их МАЗы. Это во-первых. Во-вторых, я каждый день прохожу медосмотр для путевки. Также прохожу механика, который дает заключение, что машина исправна. Каждые полгода мы проходим техосмотр. Платим 12 базовых только за дороги, и это не считая техосмотра. Страховки пассажирам у нас есть. Каждый пассажир застрахован на пять тысяч евро, мне это обходится в 80 евро. Страховка на машину – 150 евро в год», – рассказал Игорь.

«Минск-лайну» новый закон не страшен?

Тем, кто хочет уехать в Минск, пока везет больше – продолжает работать фирма «Минск-лайн», или ОДО «Автотранслайн» (это официальное название юридического лица). Маршрутки по-прежнему отправляются со стоянки между железнодорожным и автовокзалом каждые полчаса. Но узнать их теперь не так просто – на машинах нет никаких опознавательных знаков, надписей и желтых номеров маршрутного такси.

Диспетчер «Минск-лайна» пояснила, что фирма продолжает работать, потому что от руководства не было распоряжения остановить поездки. Специальные номера с машин сняли потому, что согласно изменениям в Законе об автомобильном транспорте и пассажирских перевозках, перевозить людей они не имеют права.

Директор ОДО «Автотранслайн» отказался давать комментарии, ограничился лишь замечанием, что сейчас они ждут создания единого оператора автомобильных перевозок, чтобы к нему присоединиться.

Водители других фирм и индивидуальные предприниматели не очень довольны такой позицией коллег и хотели бы солидарности со стороны всех перевозчиков.

«Нам не очень нравится, что «Минск-лайн» работают. Они отделились от коллектива. Может, им денег маловато, я не знаю», – отметил водитель «Магнит-плюс» Игорь.

Помимо Бобруйска, подписи за сохранение частных пассажирских перевозок в прежнем виде собирают еще в 11 городах Беларуси: Минске, Лиде, Старых Дорогах, Новополоцке, Слуцке, Пинске, Молодечно, Солигорске, Логойске, Речице и Мозыре.

Кроме того, была открыта онлайн-петиция: (petitions.by https://petitions.by/petitions/1387). Под электронным обращением подписались 16 тысяч человек, и оно уже направлено в Министерство транспорта и коммуникаций и в администрацию Лукашенко.

Согласно изменениям в Законе об автомобильном транспорте и пассажирских перевозках, с 26 февраля частные фирмы и индивидуальные предприниматели должны были перейти на новую схему работы. А именно – забирать и высаживать пассажиров только на автовокзале, ездить по конкретному определенному маршруту и высаживать людей лишь на установленных остановках, разработать расписание, интервалы движения микроавтобусов. Помимо этого – платить за услугу единому оператору автомобильных перевозок и автовокзалу.