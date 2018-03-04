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В Италии стартуют всеобщие парламентские выборы

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  • 4.03.2018, 8:45

Итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 — верхней.

Избирательные участки будут открыты с 7 до 23 часов по местному времени (с 9 до часа ночи по Минску). В рамках голосования итальянцы изберут 630 членов нижней палаты парламента и 315 — верхней, сообщает «Эхо Москвы».

В середине февраля завершилась публикация опросов, связанных с выборами. Как и прежде, в них лидировал блок правоцентристских партий, в который входит, в том числе, партия Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».


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