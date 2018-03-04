Журналист раскрыл схему, как чиновники воруют деньги 18 4.03.2018, 8:50

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Сюжет вызвал недовольство у местных властей.

Независимому журналисту Алесю Левчуку прислали повестку в суд за 14 минут до его начала, а потом дали Br 612,5 штрафа за репортаж о коррупции в Бресте, сообщает «Белсат».

Судья Московского района Бреста Роман Коробан присудил журналисту штраф 25 базовых величин. О судебном заседании Алесь Левчук узнал за 14 минут до его начала. Поводом стал материал о коррупционной схеме брестских чиновников.

Еще в прошлом году «Белсату» стало известно, что улицу Шевченко в Бресте отремонтировали только наполовину, а в отчете написали, что всю. Съемочная группа независимого телеканала отправилась туда и сняла на месте репортаж.

Сюжет вызвал недовольство у местных властей.

26 февраля сотрудник Московского РОВД Роман Трофимук вручил Алесю Левчуку иск в милицию прямо в магазине. На следующий день милиционеры составили на Левчука протокол по статье 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ).

Также Роман Трофимук дал подписать журналисту бумагу, что суд пройдет 2 марта в суде Московского района Бреста, но в этот день суд так и не состоялся.

Утром 3 марта в 9:46 Алесь Левчук получил СМС-сообщение, что рассмотрение его дела пройдет в 10:00.

Попасть за 14 минут на процесс журналист не мог физически

«Мало того, что статья 22.9 КоАП РБ, по которой судят независимых журналистов, не может применяться к физическим лицам, милиция и судьи не могут выполнить свою работу так, чтобы что-то не нарушать, – говорит Алесь Левчук. – Меня должным образом не уведомили о судебном заседании, поэтому мы с адвокатом будем оспаривать это решение. Если плохих работников не наказывает государство, миссию их перевоспитания наверняка придется на себя взять мне».

Интересно, что в 2015 году Роман Трофимук уже составлял на Левчука протокол, а Роман Коробан присудил тогда журналисту также без его участия 21 базовую. С 2014 года Левчука по статье 22.9 КоАП РБ судили уже пять раз и за это время присудили штраф на 146 базовых величин.