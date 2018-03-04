Сеть удивила оптическая иллюзия с iPhone X 1 4.03.2018, 9:00

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Создано новое приложение для смартфона.

Автором нового приложения, позволяющего добиться эффекта оптической иллюзии, стал энтузиаст-разработчик Питер Норрби. Приложение задействует технологию дополнительной реальности, пишет korrespondent.net.

Разработчик Питер Норрби создал новое приложение для iPhone X, которое позволяет добиться эффекта необычной оптической иллюзии. Приложение задействует технологию дополнительной реальности.

portable hole!? 🙀

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no post effects, all in-camera. full write-up with source code coming soon pic.twitter.com/At0fzTQ8s9 — ΛLGΘMΨSΓIC (@algomystic) 26 февраля 2018 г.

Приложение создает объемную модель на экране, которая переворачивается вместе с движением головы, которое фиксируется при помощи Face ID.

Создатель планирует добавить приложение в App Store, однако конкретные сроки пока не озвучивает.