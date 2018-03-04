Андрей Пионтковский: Беспрерывно кашляющий Крым Пут Ин 4.03.2018, 8:57

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Андрей Пионтковский

В России назревает очередное «лебединое озеро».

В информационном поле страны негативные для Кремля новости в последнее время появляются со все ускоряющейся частотой. Не успели улечься страсти вокруг публикации «Кремлевского списка» и разгрома российских наемников в Сирии, как разгорелся скандал с найденным в посольстве РФ в Аргентине кокаином. Не является ли такой шквал новостей свидетельством близкого краха путинского режима? Об этом, а также о том, чем чреват для российской «элиты» пресловутый «черный список» друзей Путина, что стало с кремлевским проектом «Новороссия», зачем «путинской России» участие в сирийском конфликте, и какое будущее ожидает представителей ближайшего окружения действующей власти, в своем интервью «Русскому Монитору» рассказал известный журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

– Последние несколько недель характерны тем, что в информационном пространстве появляется одна негативная новость для Кремля за другой, причем, иногда в день публикуется даже не одна новость, а несколько. Набранный темп как будто сигналит о близкой кульминации, так ли это? Можно ли говорить о том, что момент прилета пресловутых «черных лебедей», о которых говорили в том числе и Вы, в России начался?

– Серия этих провалов – проявление глубочайшего стратегического кризиса путинской преступной системы власти. Обвал всех ее внешнеполитических и внутриполитических установок. Это происходит в любой стране, которая терпит военное поражение. А мы уже 4 года находимся в состоянии так называемой гибридной войны со всем миром, и это не мой термин, это термин кремлевских пропагандистов. Они с самого начала говорили о четвертой Мировой войне, как о реванше за проигранную третью холодную войну.

Во-первых, фундаментальное метафизическое поражение режим потерпел в Украине. Помните ту кремлевскую эйфорию весны-лета 2014 года: «Русский мир», «Новороссия», «10-12 новых областей России»? Преступный расчет Путина был на развязывание этнической войны между русскими и украинцами. Он надеялся, что русскоязычное население, этнические русские поддержат нацистскую концепцию «русского мира». Путин в своей апрельской (2014) прямой линии заявил, что священная обязанность Кремля – защищать не российских граждан (любое государство обязано защищать своих граждан), а так называемых соотечественников, этнических русских по всему миру. Это те лозунги, под которыми была развязана Вторая мировая война, точная калька с внешней политики германского рейха 30-х годов прошлого века. Так вот его расчет полностью провалился. Большинство русского населения Украины отвергло эту фашистскую концепцию, люди остались верны украинскому государству и его европейскому выбору. Русские и украинцы вместе сражаются в ВСУ с путинскими оккупантами. «Новороссия» сжалась до бандитской «Лугандонии». И одной из причин, скорее всего, самой главной, развязывания сирийской авантюры – было стремление отвлечь внимание от украинского провала.

– Интересно, в последнее время, несмотря на то, что у нас вроде бы выборы, так называемые, на носу, Путина ведь до сегодняшнего дня его, до его пресловутого «послания» президента России практически не было слышно и не видно. С чем это связано?

— Это связано, прежде всего, с чудовищным военным поражением в ночь с 7 на 8 февраля под Дейр-эз-Зором. Теперь, когда уже прошло какое-то время, мы знаем и замысел операции, и как она проходила. Погибли те российские военнослужащие, которые в путинской гибридной войне являются основным бросовым материалом. Они наемники частной военной компании, и российское руководство формально за них как бы не несет ответственности.

Но из перехваченных телефонных разговоров хозяина компании Пригожина с администрацией президента мы теперь знаем, что эта авантюра была затеяна по прямому приказу Путина. Ваши авторы в «Русском Мониторе» и я несколько раз об этом говорили – кремлевские пропагандисты за несколько дней до трагедии проболтались о своих планах в статье в «Эксперте». Они рассуждали о том, как нужно «выдавливать» американских оккупантов и завоевывать нефтяные заводы. Замысел был очень простой: захватить завод, который контролируют курды, и их штаб, где есть американские советники.

Они думали, что американцы просто разбегутся, а те нанесли сокрушительный контрудар, продемонстрировав, что их военная машина просто из другой лиги по сравнению с возможностями Кремля на Ближнем востоке .

Вы понимаете, что в любой другой стране потеря сотен (а теперь ясно, что было около трехсот так называемых 200-х, и столько же 300-х) военнослужащих в результате бездарной и лживой операции, и последовавший затем отказ государства от этих военнослужащих вызвали бы грандиозный политический кризис – уход всего правительства, президента. Национальный траур был бы объявлен.

Для Путина случившееся оказалось очень неприятным ударом. Он трусливо спрятался на несколько недель, были отменены все его намеченные поездки, участие в предвыборной кампании.

Наконец, сегодня, он выступил с обращением к Федеральному собранию. Это было ужасное зрелище. Беспрерывно кашлявший старикашка взобрался на трибуну, демонстрируя старые мультики-ужастики. С громадным энтузиазмом Крым Пут Ин рассказывал, как он может уничтожить США. Простите, но это было известно с 1962 года, со времен Карибского кризиса. Также, как и то, то США не менее гарантированно могут уничтожить СССР(Россию).

Страшнее и отвратительнее самого Крым Пут Ина была только его «элита», прерывавшая съехавшего с катушек пахана аплодисментами стоя.

Именно политический класс России, несет ответственность за катастрофу страны. Ну какие претензии можно предъявить простым людям, которые, во-первых, мало осведомлены о том, что происходит, а, главное, у них нет никаких возможностей повлиять на ситуацию?! Несколько сотен или пару тысяч представителей так называемой элиты ( они все и собрались на оглашение послания) прекрасно знают состояние дел и если они проглатывают такое поведение первого лица, значит, страна обречена, и в ней абсолютно уже нет никаких обратных связей.

Я согласен с вами, что идут постоянные обвалы, ставящие под угрозу власть самого Путина. Кстати, выборы не имеют к этому никакого отношения, ведь вопрос власти всегда в России решался не на выборах, а внутри окружения «пахана». Не исключаю, что он власть потеряет в конце концов по чисто физиологическим причинам в силу распада личности, но боюсь, что это ничего не изменит в стране. Где те люди, которые могут ее подхватить и вести какую-то осмысленную политику? Если они проглатывают военную «Пусиму» в Сирии. А там двойная «Пусима», ведь практически в те же дни израильтяне уничтожили половину противовоздушной обороны Сирии, и, наверное, опять кривизна Земли помешала нашим военспецам что-то им противопоставить.

— Вот еще один скандал – кокаиновый. Что это? Какая версия здесь может быть, ведь мы слышим их сейчас довольно много.

– Ну это же классическая концепция постправды. Помните, как в Москве пытались объяснить крушение малазийского самолета? Буквально в одной и той же передаче первый сюжет Киселева был о том, что лайнер был сбит украинским истребителем, а сразу за ним с такой же серьезностью, демонстрацией схем из генерального штаба что сбит украинским «Буком». И сегодня срочно вбрасываются десятки версий, чтобы запутать ситуацию.

12 чемоданов с кокаином в российском посольстве в Аргентине означают, что оно было вовлечено в систематический трафик наркотиков. Непонятна кипучая деятельность Патрушева, который вчера полетел, видимо, Рыбку выручать. Рыбка — это еще один «черный лебедь», если использовать вашу терминологию. В общем, морально и идеологически власть просто разваливается на глазах, но у меня, ее противника, нет никакого оптимизма по этому поводу, потому что я вижу ничтожество всей элиты в целом и полное отсутствие у нее государственного мышления. Нас ждут очень тяжелые времена.

– Кстати, вот по поводу элиты. Перед обнародованием так называемого «Кремлевского списка» Вы говорили и писали о том, что российские олигархи активно пытались лоббировать свое невключение в этот Кремлевский доклад. Сейчас активность этих персонажей в Вашингтоне как-нибудь заметна?

– Понимаете в чем дело: промежуточный итог 29 января был очень неожиданным. Включили всех, но самая ценная информация — сотни страниц данных финансовой разведки по каждому из 210 человек, включенных в этот список, засекречена. Это, видимо, результат какой-то сделки, которую удалось заключить трем российским руководителям спецслужб, которые прибыли в Вашингтон буквально за день до обнародования списка. В очередной раз, и думаю, что в последний, им удалось развести своих визави, а возможно, те и хотели, чтобы их развели, если это были Трамп и Тиллерсон – два человека, которые единственные в Вашингтоне противостоят общему антипутинскому настрою американского истеблишмента. То, что финансовая информация пока засекречена, предотвращает два смертельных удара для всей российской бюрократии. Российское общество и без того в курсе, что вся верхушка ворует. Однако все-таки публикация подробнейших данных (имена, явки, пароли) включая и путинских фронтменов типа Ролдугина усилит состояние хаоса, которое сейчас переживает российское общество. Второй удар, может быть, даже еще более важен: когда эти сотни страниц будут обнародованы, уже не нужно будет никаких новых санкций и политических решений. В Соединенных Штатах есть законодательство по борьбе с отмыванием денег, добытых преступным путем, и любой провинциальный прокурор может возбудить дело, которое приведет последовательно сначала к замораживанию награбленных активов, а потом – к их конфискации. Я напомню, и мы с вами не раз об этом говорили – речь идет об астрономической цифре в 1 триллион долларов. Кстати, даже как бы опережая американцев, по этому пути уже двинулась Великобритания, где русских активов приблизительно на пол – триллиона. Они потребовали у всех российских жуликов, начиная с действующего первого вице-премьера Шувалова, объяснить британским компетентным органам происхождение средств, на которые была приобретена их собственность в Великобритании. Все то еще больше сгущает атмосферу полного провала и краха режима, которая сейчас складывается в России.