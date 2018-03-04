Крик души учителей из Слуцка 26 4.03.2018, 9:27

4,802

Особенно учителей достали «экспресс-проверки».

Прошло уже более полугода после пленарного заседания «республиканского педсовета» в августе 2017 года, на котором Лукашенко заявил о предстоящем «уменьшении учительского бумаготворчества» и предоставлении учителям возможности просто учить детей. Уменьшилась ли излишняя документация, снята ли с учителей излишняя нагрузка за это время?

Собеседники kurjer.info — учителя из школ Копыльского и Слуцкого районов. Они согласились рассказать о своей нынешней работе в школе с условием изменить их имена.

Днём — учитель, вечером — соцработник

«Лукашенко говорил о том, что в школу должны поступать документы, касающиеся только образования и воспитания, но тут же дополнил, что учителям нужно и домой к детям ходить, и уборку урожая контролировать, — говорит Анна Николаевна, учительница одной из школ Копыльского района. — Фактически этим он утвердил всё то ненужное, чем мы вынуждены заниматься дополнительно к учёбе и образованию. В особенности страдают от этого классные руководители».

Заполнение журналов, дневников, составление планов учебной и воспитательной работы, сводных ведомостей успеваемости за четверть и за год, оформление личных карточек учащегося — это обычная школьная рутина, к которой классные руководители уже давно привыкли. Но кроме этого, по их мнению, они фактически должны выполнять роль социальной службы и контролировать жизнь учеников вне школы, а также заполнять множество ненужных бумаг.

«Классные руководители должны в течение каждой недели принимать участие в рейдах — проверках квартир социально небезопасных семей, где дети не имеют соответствующего надзора, а также проверять условия жизни детей в многодетных семьях, — рассказывает Мария Фёдоровна, классный руководитель и учитель одной из слуцких школ. — Каждый месяц нужно отчитываться перед советом по профилактике о проделанной работе, которую также нужно своевременно спланировать».

По её словам, несладкая доля и у школьных социальных педагогов. Им приходится заполнять огромное количество бумаг на каждого учащегося и постоянно жить в ожидании внезапных стрессовых проверок.

Экспресс-проверки с валидолом

«Достали» учителей и так называемые «экспресс-проверки», которые осуществляются без какого-либо предупреждения.

«В одной школе нашего района был случай, что по итогам такой неожиданной проверки у социального педагога случился настолько жуткий стресс, что она несколько дней не могла восстановиться после него, — жалуется Ольга Викторовна, педагог сельской школы Копыльского района. — Несладко приходится и учителям-предметникам во время таких контрольных рейдов. Большинство учителей на случай внезапных проверок держат в кабинетах успокаивающие и сердечные лекарства — к сожалению, нервы у учителей далеко не стальные».

О сельхозработах и макулатуре

По словам сельского педагога, этой осенью школьникам Копыльщины наконец-то запретили участвовать в сельхозработах, но это произошло после смерти одной из школьниц под Молодечно.

«Сельскохозяйственных работ учителя всегда боялись, потому что в полевых условиях поведение учеников трудно контролировать, — рассказывает учитель. — Дети то картошкой перебрасываются, то на ходу пытаются подъехать на тракторе, то драки устраивают. А судят после трагедий только педагогов, а не тех, кто заменяет учёбу детей в школах сельхозработами».

В Копыльском районе, как и по всей стране, на каждую школу и класс доведён план по сдаче макулатуры. На одного ученика приходится 10 килограммов. В этом году план усовершенствовали, кроме школьников, макулатуру должны сдать также учителя и детские сады.

«Учителям это сделать проще, чем воспитанникам детских садов, так как они в обязательном порядке выписывают «Настаўніцкую газету», «Советскую Белоруссию» и районную газету, — улыбается педагог. — Но если честно, такие задания в век интернета очень сильно напрягают».

О дежурствах, конкурсах

По субботам учителя дежурят на дискотеках в клубах в составе учительско-родительского патруля — следят за поведением школьников в общественных местах.

«Родители нашей деревни участвуют в таком патруле редко, основная нагрузка перекладывается на учителей. В таких патрулях задействованы не только классные руководители, но и учителя-предметники. При этом дополнительная оплата за такие рейды и дежурство в клубах не предусматривается», — рассказывает Мария Фёдоровна.

По её словам, от учителей требуют принимать участие в бессчётных конкурсах, которые спускаются сверху.

«Пожарные, колядные, экологические, конкурсы рисунков — всё это валится на голову учителя бесконечно, — продолжает свой рассказ учитель. — На учёбу не остаётся времени: то какую-то поделку делай, то стихотворение пиши, то сочинение или эссе. Мне кажется, что с каждым годом становится всё тяжелее работать».

Отдельно нужно говорить о добровольно-принудительном участии в олимпиадах.

«Горе тому учителю и школе, чьи ученики заняли последние места в олимпиадах. Будут склонять директора и школу на всех уровнях, а директор в свою очередь отыграется на учителе.

Жалко молодых

Несмотря на различные дополнительные нагрузки и нервные хлопоты, денег у педагогов от этого не прибавляется.

Усреднённая зарплата сельского педагога составляет 500−600 рублей.

«У учителей с классным руководством просто нет жизни, и они завидуют учителям-предметникам, — делится впечатлениями ещё один сельский педагог с 33-летним стажем. — В этом году я наконец-то избавилась от классного руководства в связи с выходом на пенсию. Продолжаю работать в школе с небольшой педагогической нагрузкой по учебному предмету. Как будто только что на свет родилась.

В школу я пришла из-за любви к педагогике, но непомерные неоплачиваемые нагрузки растрясли нервную систему и уменьшили любовь к профессии. Я жалею молодых учителей, которые грязнут в болоте ненужного бумаготворчества и находятся под гнётом чрезмерного контроля, который унижает и растаптывает личность учителя».