«Вдруг на пенсии захочу купить кубинских сигар и билеты на острова» 12 4.03.2018, 9:34

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Фото: tut.by

Существующая пенсионная система себя потихоньку изживает.

Многих туристов из бывшего СССР на заграничных курортах удивляет обилие европейских пенсионеров. Часто можно услышать фразу «и я бы хотел вот так встретить свою старость». Но в белорусских реалиях, понятное дело, реализовать такой план непросто. Средняя пенсия в стране в номинальном выражении — почти 315 рублей. Для некоторых белорусов выходом из ситуации стало оформление страховой пенсии.

Портал tut.by пообщался с теми, кто уже откладывает деньги на вторую пенсию, чтобы узнать, стоит ли овчинка выделки.

«Ни один работник не может отказаться от пенсионных отчислений, даже если захочет»

Фото: tut.by

О второй пенсии 45-летняя Елена Ивашина, которая работает руководителем финансового подразделения на одном из предприятий, задумалась еще в середине 90-х, когда, будучи молодым специалистом, устроилась на работу в международную организацию. Общаясь с коллегами, она узнала о самых современных финансовых инструментах. Но тогда в нашей стране такой услуги не было. В итоге решение вопроса отложилось почти на 15 лет.

— Я застраховалась в сентябре 2010 года. В какой-то рекламе услышала про именно такую программу. Причем, что важно, в государственной страховой компании. По договору можно выбирать разные варианты выплат. Момент наступления страхового случая — это выход на пенсию, — рассказывает Елена Ивашина. — Когда я страховалась, это было 55 лет, сейчас 56 лет. Возможно, возраст выхода на пенсию в ближайшие годы поднимут еще. Но как я буду получать эти деньги, я для себя пока даже не рассматриваю. Дай Бог дожить, там будем разбираться. Моя программа — в валюте. Для меня комфортная сумма — 30 евро в месяц. Раньше нужно было идти в обменник, покупать валюту, ехать в офис компании… Сейчас все это можно сделать через интернет, то есть никаких неудобств.

По мнению Елены, «думать о своей старости стоит каждому и заблаговременно».

— И чем раньше человек начнет делать накопления — тем лучше. Существующая пенсионная система себя потихоньку изживает. Ни один работник не может отказаться от пенсионных отчислений, даже если захочет. Потому что у нас так называемый «общий котел». Но проблема в том, что не каждый доживает до выхода на пенсию. И тогда все его отчисления идут на пенсии другим людям. Оформляя страховую пенсию, человек финансирует собственную жизнь после выхода на пенсию. Но даже в случае преждевременной смерти его деньги никуда не пропадут — их получат родные. Я считаю, во всем этом есть смысл.

Сегодня услуги по страхованию дополнительной пенсии предлагают компании «Стравита» (дочернее предприятие «Белгосстраха»), «Приорлайф» (дочернее предприятие «Приорбанка»). Компании принимают взносы как в рублях, так и в валюте.

Елена убеждена, что белорусам не нужно рассчитывать на государственную пенсию.

— Я сама по образованию экономист, работаю с финансами и знаю, какие выплаты в пенсионный фонд перечисляют наши предприятия и бизнесмены. И люди, которые всю жизнь проработали, получали «белые» зарплаты (а значит, их работодатели постоянно перечисляли деньги на социальное страхование), сталкиваются с тем, что не могут обеспечить на достойном уровне защиту своих интересов, — говорит Елена. — Так случилось, что и я сама оказалась в сложной ситуации — онкологическое заболевание. К счастью, «поймала» болезнь в самом начале, на первой стадии. И очень кстати моя страховка на дополнительную пенсию. По договору выплаты предусмотрены не только после выхода на пенсию, но и в случае моей недееспособности, инвалидности 1 или 2 группы. Либо, не дай бог, в случае смерти. И я точно знаю, что в любом в случае мой ребенок по крайней мере получит деньги на образование.

«Вдруг на пенсии захочу купить кубинских сигар, билеты на какие-нибудь острова и писать там мемуары?»

Руководитель управления по работе с персоналом сети быстрого питания Ксения Садовская оформила страховку на пенсию 12 лет назад.

— Мне тогда было 23, я работала в банке. И мы участвовали в крупной выставке. Так получилось, что рядом с нашим находился стенд страховой компании — очень яркий, с хорошей сувенирной продукцией, очень приятный персонал… Они подробно рассказали о продукте, и я там же, на этом стенде, заключила договор страхования на пенсию. О старости на самом деле я тогда вообще не задумывалась. Люди, которые ведут свой бизнес, может, просчитывают свои вложения и траты. А я тогда жила в состоянии такого творческого хаоса. И просто поддалась обаянию агентов, которые подробно рассказали о программе страхования.

В какой-то момент — в силу жизненных обстоятельств — Ксении понадобились деньги. И она без проблем расторгла договор со страховой компанией. Но спустя короткое время заключила снова. Она уверена: так копить деньги намного проще.

— По условиям договора, мой ежемесячный взнос — 10 долларов. После наступления страхового случая (выхода на пенсию) компания равными долями будет мне выплачивать премию. Сейчас не вспомню точные суммы, но это сопоставимо со средней белорусской пенсией, то есть примерно 150 долларов в месяц. Таким образом, мои доходы будут в два раза выше — и я смогу позволять себе больше. Но если вдруг финансовые аппетиты к наступлению пенсии будут расти, всегда можно изменить договор, увеличив взносы и сумму накоплений. Я выбрала именно такой вариант, хотя можно забрать и всю сумму сразу после выхода на пенсию. Но, думаю, несмотря на зрелый возраст, я останусь женщиной. И могу быстро потратить даже большую сумму. Причем вряд ли это будут мешки гречки на черный день. Вдруг я захочу купить кубинских сигар, билеты на какие-нибудь острова и писать там мемуары? Поэтому надежней для меня разбить страховую премию на ежемесячные выплаты.

По мнению Ксении, люди зачастую не очень хорошо понимают, как вообще работает страховая система, «хотя в этом нет ничего сложного».

— По крайней мере не сложнее банковского депозита. Каждый может сам выбрать комфортную сумму, которая не скажется на его семейном бюджете, но зато уже в преклонном возрасте позволит улучшить уровень жизни, — говорит Ксения. — Я работала в банке и знаю, что достаточно много людей в Беларуси копят деньги. Но, как правило, хранят их на депозитах. Или вообще дома — для надежности. Старшее поколение опасается любых финансовых рисков. Они помнят сберегательные книжки, которые «сгорели» вместе с распадом Союза, финансовые пирамиды в 90-х… Наверное, поэтому люди опасаются вкладывать деньги, но переживать здесь точно не стоит. Ведь взносы тоже перестраховываются (уже непосредственно компанией), а выбирая несколько инструментов для увеличения накоплений, человек полностью диверсифицирует риски. И зарабатывает на своих деньгах, не позволяя инфляции их обесценивать.

Фото: tut.by

Ксения считает, что «белорусам ничто не мешает готовиться к этому в молодости».

— Пусть это будет 3 или 5 долларов в месяц. Но просто подсчитайте, какая сумма набегает за 10, 20 или 30 лет. И приплюсуйте проценты. Меня вдохновляет пример нескольких эпатажных пенсионерок, на которых я подписана в инстаграме. Вот почему нет? Выйти на пенсию, покрасить волосы в яркий цвет, водить хамелеона на поводке, уехать в отпуск в экзотическую страну. Не уверена, что мне хватит именно пенсионных накоплений. Но благодаря этим деньгам можно будет чувствовать себя хотя бы чуть-чуть увереннее в старости.

«На примере европейских пенсионеров на курортах мы видим, что ничего невозможного в этом нет — вопрос денег»

35-летняя Татьяна работает специалистом по таможенному декларированию. Договор страхования второй пенсии она оформила в валюте в 2013-м году. Сумма взноса составляет около ста рублей в эквиваленте, а выплаты могут отличаться. Так как соглашение о них будет подписано уже по достижении пенсионного возраста. Это либо единовременная выплата, либо сумма с рассрочкой. Причем есть градация — пожизненно или на срок 20 лет. Родные Татьяны по-разному отнеслись к ее решению застраховать свою старость.

— Часть друзей последовали моему примеру, но были и противники такой инициативы. Близкие, с учетом постсоветского прошлого, вообще настроены крайне негативно. У нас до сих пор сохранились страховки на мое 18-летие и к свадьбе.

Родители в свое время изрядно на них потратились, но, как известно, все «сгорело», — говорит Татьяна. — Моя бабушка проработала всю жизнь. Но по фактической сумме ее пенсия совсем чуть-чуть отличалась от выплат ее соседки и подруги, которой государство платило социальную пенсию, так как она долгое время не работала.

Фото: tut.by

Существующую пенсионную систему в стране Татьяна считает «не отвечающей всем современным реалиям».

— Нация стареет, а это значит, что отчисления трудоспособного населения не смогут в полной мере покрыть все необходимые расходы. Мы редко увидим среднестатистическую белорусскую женщину третьего возраста (мужчину и того реже из-за еще более низкой продолжительности жизни) где-нибудь на экскурсии в Египте. А если наша пенсионерка захочет поехать на море в инвалидном кресле, в сопровождении медицинского сотрудника — то это вообще из области фантастики. Хотя на примере европейских пенсионеров на курортах мы видим, что ничего невозможного в этом нет — вопрос денег, — отмечает женщина.