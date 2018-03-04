Студентка из Бобруйска: А где этих денег набраться? И так на всем экономишь 3 4.03.2018, 10:09

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Как сейчас бобруйчане ездят в другие города.

26 февраля в действие вступили новые правила междугородних перевозок. Многие бобруйские перевозчики прекратили свою деятельность. Как результат, «пострадали» не только трудовые коллективы этих организаций, но и пассажиры, которые привыкли к установившемуся графику поездок, пишет «Вечерний Бобруйск».

Как попасть в Полоцк?

Татьяна Шалатонина со своей семьей пять лет живет и работает в Бобруйске. Родители, братья и сестры молодой женщины – в Полоцке. Во время школьных каникул Татьяна вместе с ребенком навещает родственников. По ее словам, поехать к родным она может тремя способами. Первый, и наиболее для нее удобный, – на маршрутках ехать до Минска, а от Минска до Полоцка. Вся дорога занимает шесть часов, билеты на двоих в одну сторону стоят 21 рубль. Второй способ – ехать на поезде до Минска, затем три-четыре часа гулять по столице до отправления поезда на Полоцк, а потом еще всю ночь ехать в поезде. На дорогу уходят почти сутки. Третий – прямой автобус Бобруйск-Новополоцк, но поездка занимает весь день, а стоимость билетов в одну сторону – 50 рублей.

25 марта начнутся весенние каникулы, и Татьяна очень надеется, что перевозчики до этого времени снова начнут работать.

Командировки в Могилев

Татьяна Александровна согласна со своей тезкой, что поездка на маршрутках значительно сокращает время прибывания в дороге. В январе женщина ездила в санаторий, который находится в Минской области. Добиралась на маршрутках, вся дорога заняла около трех часов. Если бы решила ехать другим транспортом, то потратила бы день.

– Водитель даже поздравил с Днем Татьяны, чем поднял настроение. У них же есть все данные от диспетчера.

Периодически женщина ездит в Могилев в командировки. Раньше из-за удобства выбирала маршрутки. Если перевозчики не возобновят работу, по ее словам, придется идти на автовокзал, покупать билет, ждать автобус и терять время.

Успеть на экзамен

По словам Анастасии Руцкой, она в шоке от таких изменений и не знает что делать дальше. Девушка учится заочно могилевском вузе и до того, как вступили в действие новые правила международных перевозок, до областного центра добиралась на маршрутках.

12 марта в 8.30 у Анастасии экзамен. По ее словам, до этих нововведений на маршрутке она бы успела приехать, сдать экзамен и вернуться домой, а если поедет автобусом, то на экзамен опоздает.

– Я заказала маршрутку на 12 число, но поедет ли она?

По словам Анастасии, есть и другие варианты: снимать жилье или поехать на такси.

– Такси в одну сторону обойдется чуть ли не в 100 рублей. А где этих денег набраться? И так на всем экономишь.

Девушка отметила и другую для себя проблему: на чем утром доехать до вокзала, если нет своей машины. а автобусы так рано еще не ходят.

– А так за тобой заехали и никаких проблем.

Вопрос цены

2 марта Оксане с сыном надо было попасть в лечебно-диагностический центр в Могилеве. Молодая мама стала узнавать насчет билетов еще 28 февраля. Позвонила в одну из частных организаций по междугородним перевозкам. Там диспетчер ответила, что пока все рейсы отменяются. Тогда Оксана обратилась на автовокзал, где узнала, что билеты обойдутся дороже: чтобы добраться на автобусе надо заплатить 7.40 рублей, когда билет на маршрутку стоит 5 рублей.

– Маршрутка всегда останавливалась возле диагностического центра. А в кассе автовокзала мне не смогли сказать, на каких улицах и где делает остановку автобус.

Оксана купила билеты на 2 марта на 6.00, а также на обратный путь на 15.40. Утром, по словам женщины, до вокзала пришлось ехать на своем автомобиле и оставить его на стоянке.

– А маршрутка бы нас забрала в двухстах метрах от дома, – отметила Оксана.

Когда она спросила водителя, где будут остановки, он ей ответил, что на автовокзале. Но в Могилеве водитель посоветовал выйти раньше. В итоге, при помощи навигатора мать с сыном добрались до диагностического центра только через сорок минут.

Оксана с сыном освободились раньше. Когда они пришли на автовокзал, женщине сказали, что есть рейс до Бобруйска на 14.00, но, чтобы поменять билеты, нужно доплатить 15 процентов от их общей стоимости. То есть если один билет обратно стоил 7,55 рублей, то женщине пришлось отдать около 8,68 рублей.

– Вот так выглядела наша поездка!