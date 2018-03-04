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Но ведь не верим, дядя Вова

  • Имантас Мелянас, «Политэксперт»
  • 4.03.2018, 9:59
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Шел четвертый год Эры Духоподъема.

Как и обычно, народ России жаждал хлеба и зрелищ.

О раздаче хлеба в Манеже СМИ ничего не сообщили. Зато зрелище-слушалище в нем оказалось вполне мозгосшибательным. После всяких глупостей типа разговоров о реформах (или че там?) в медицине и образовании Национальный Лидер похвастался перед собравшимися (а также зомбозрителями и всей остальной Планетой) созданием ультрасовременного смертоносного оружия, аналогов которому на Западе пока что не наблюдается. А если там и создадут нечто подобное, заверил мачо, — "наши ребята" тут же их переплюнут.

Вот так — коль надобно — бабы нарожают, а пацаны наизобретают. И замочит наконец Великая и Прекрасная Совдепия ненавистную и стабильно загнивающую Госдепию со союзники (то есть мы).

Но ведь не верим, "дядя Вова". Какой-то бывший сослуживец уже писал о ботоксе, который потечет от страха из-под вождя. Кажись, и "ультрасовременное оружие", срисованное с видеоролика одиннадцатилетней давности — это всего лишь потуги импотента за Дейр-эз-Зор.

Однако...

Имантас Мелянас, «Политэксперт»


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