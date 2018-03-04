Изоляция малой родины 3 Наталья Щербина, «Салідарнасць»

4.03.2018, 10:52

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Миссия правительства стала невыполнимой.

За последние 5–7 лет жители «малых родин» по всей стране стали намного более мобильны и практически независимы от «зарегистрированных» маршрутов и расписаний Минтранса. Но по иронии судьбы именно в Год малой родины вступила в силу новая редакция закона об автомобильных перевозках, парализовавшая работу не только мелких, но и ряда крупных частных перевозчиков.

Взаимоотношения Минтранса и компаний-перевозчиков сразу же переросли из технической (правовые и экономические вопросы отдельно взятой отрасли) в остросоциальную и общеэкономическую проблему.

Задолго до объявления Года малой родины и появления озабоченности правительства проблемами занятости мелкие частные перевозчики начали эффективно помогать в решении этих проблем на «проблемных территориях». Во-первых, бизнес дал работу водителям задолго до появления комиссий по трудоустройству. Во-вторых, мобильность, которую не могли обеспечить государственные перевозчики, дала многим жителям «малых родин» (в том числе моногородов) возможность найти работу либо в Минске, либо в тех окрестных городах, где имеются вакансии.

Аналогично упростилась жизнь студентов – выходцев из «малых родин». Социальная роль частных перевозчиков усилилась выполнением маршрутов, которые давали единственную возможность без пересадок добираться до таких социально значимых объектов как онкодиспансер в Боровлянах, а также повышали мобильность людей, вынужденных регулярно проходить амбулаторное лечение в минских или областных клиниках.

Надо ли говорить о том, что быстро растущая конкуренция приводила к появлению дополнительных сервисов, повышающих комфорт поездки и удобство услуги. Стало доступно бронирование онлайн и по телефону, посадка и высадка в удобном для пассажиров месте, в наиболее клиентоориентированных компаниях – звонок водителя за 20 минут до выезда, и приятный бонус – wi-fi для комфортной поездки. И все это – быстрее и дешевле, чем у «регулярщиков» и «вокзальщиков».

Полагаю, даже тем, у кого есть личный транспорт и нет малой родины (или она близко от столицы), взгрустнулось при мысли о разнообразии сервисов, предлагаемых при посредничестве автовокзалов.

Инициатива Минтранса вынудила крупных частных перевозчиков приостановить деятельность до выяснения механизма применения новой редакции закона, а многие люди по всей стране в одночасье утратили ставшую привычной мобильность и возможность получать социально значимые услуги.

А ведь примерно в это же время в «палате представителей» обсуждались вопросы развития социального предпринимательства в Беларуси – его определения, законодательного закрепления и механизмов поддержки. Пока еще не ясно, каким государство видит социальное предпринимательство в Беларуси, но очевидно, что у такого бизнеса должна быть социальная миссия.

Социальная миссия маршрутных такси бесспорна – они сумели обеспечить людей социально значимыми услугами и улучшили качество жизни. А поскольку получателями таких услуг являются в первую очередь жители «малых родин», не стоит допускать, чтобы в «год малой родины» эта миссия стала невыполнимой.

Наталья Щербина, заведующая сектором социально-демографической политики Института экономики Национальной академии наук Беларуси, «Салідарнасць»