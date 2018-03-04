Как детям жилось в СССР 23 4.03.2018, 10:42

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Фото: getty images

Известный блогер сравнил современное и советское детство.

Давно хотел написать пост-сравнение о том, когда же лучше жилось детям — сейчас или в СССР. Постоянно на форумах и в комментариях к своим постам встречаю такие предложения — "а вот в СССР все было лучше, у нас было настоящее детство, а сейчас у детей и детства-то не осталось!", пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Особенно в этом усердствуют посетители сайта "Одноклассники" — там картинка с каким-нибудь пугачом из ключа с гвоздем и подписью "ставь лайк, если только в наше время было настоящее детство" набирает сотни тысяч лайков. Ну, оно и понятно — в жизни большинства людей детство было приятным и беззаботным периодом.

Но если отвлечься от эмоций и посмотреть на вещи реально — то сравнение детства в СССР и детства в наши дни окажется далеко не в пользу Союза. Свой пост я разделил на три смысловые части — про детское образование, детский досуг и детское будущее — и во всех трех аспектах сейчас стало лучше, чем было тогда.

Итак, в сегодняшнем посте — сравнение современно и советского детства:

1. Детское образование.

Давайте сравним образование в те годы и в наши дни. Чтобы далеко не ходить — приведу в пример свою школу. Во времена СССР это была обычная средняя школа, где изучали множество никому не нужной ерунды, вроде истории коммунистической партии и подробной биографии Ленина — архаизм такой учебной программы стал понятен ещё в восьмидесятые годы.

После конца СССР школа была преобразована в гимназию — для этого многие учителя прошли переобучение и сдали на высшую категорию, из программы выбросили ненужный бред про Ленина, добавив дополнительных часов технических наук, литературы, а также второй обязательный иностранный язык — в дополнение к русскому и белорусскому, в гимназии я учил ещe и английский с немецким.

Фото: getty images

Пожалуй, самый важный момент — из детей перестали готовить "винтиков для системы", учителя по гуманитарным дисциплинам не старались вбить в головы какие-то доктрины, а учили детей иметь собственное мнение и уметь его отстаивать. На уроках истории мы писали крутые рефераты (который напишет далеко не каждый третьекурсник института) — до сих пор помню свою фундаментальную работу про Христофора Колумба, которую я написал в седьмом классе, обложившись десятком литературных источников. На музыке мы иллюстрировали музыкальные произведения, изучая синтез искусств, а на уроках литературы сами писали стихи и рассказы, после чего делали их подробный разбор. Ну и разумеется был очень сильный базис по техническим наукам — в 10 и 11 классах мы решали задачки из сборников для ВУЗов.

Такая система образования оставляла у учеников ощущение, что будущее принадлежит им. Как это можно сравнивать с советской системой образования, в которой учили подчиняться партии, не иметь собственного мнения и считать врагами страны с другой политической системой — я не представляю.

2. Детский досуг.

То и дело слышу — "вот, в советские годы у нас были настоящие игры! А современные дети что? Сидят себе, уткнувшись в телефоны — вот и всё!". Думаю, те, кто так говорит, сожалеет скорее об ушедшем беззаботном времени в своей жизни, когда обо всех вопросах заботились родители.

Если реально сравнивать возможности детского досуга — то сравнение будет далеко не в пользу СССР. Что было в Союзе? Ну, можно было пойти во двор поиграть в игры с товарищами — часто в достаточно опасные, вроде взрыва карбида и бросания "пугача" из двух болтов об асфальт. Дети больше времени проводили на улице, и часто это происходило просто из-за тесноты и скученности жилья — чем сидеть в четырех стенах комнаты с бабушкой и дедушкой, лучше было погулять с друзьями.

Фото: getty images

Что касается книг и других печатных источников информации для пытливого детского ума — то с этим в СССР всё было в разы хуже, чем сегодня. Хорошие детские книги были дефицитом, опять же многие книги часто подавали всё со "специфически советской" точки зрения. Взять даже такую простую вещь, как детская энциклопедия — в СССР такая была всего одна (выдержавшая три переиздания), весьма среднего качества, а действительно качественные и интересные детские энциклопедии стали появляться только в девяностые годы.

У сегодняшних детей есть ровно те же возможности, что и в СССР — можно сколько угодно бегать и играть на улице, плюс есть практически неограниченный доступ к любой информации в интернете. Не понимаю, почему многие считают, что "в СССР детский досуг был лучше".

3. Жизненные возможности.

Давайте посмотрим, какие дальнейшие возможности были у ребенка в СССР. Во-первых, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно было становиться октябренком, а затем пионером и комсомольцем — тем самым как бы давая присягу на лояльность системе. Формально отказаться от этого было как бы можно, но на практике это было чревато проблемами для школьника/студента — его бы постоянно клевали в школе/институте, считали бы "каким-то не таким". В дальнейшем такая независимая позиция была бы чревата проблемами на работе и возможными проблемами с советским КГБ — как минимум, взяли бы "на карандаш".

Фото: getty images

Сам спектр жизненных занятий и профессий был в СССР крайне скучным и неинтересным. Более-менее талантливые молодые люди могли пойти в науку — за 200-300 рублей в месяц можно было сидеть в каком-нибудь НИИ и годами проектировать какую-нибудь ручку от унитаза (такой пример показан в советском фильме под названием "Старый Новый год"). Ещё можно было стать инженером с примерно теми же доходами и обязанностями. Можно было также вдохновиться фильмами пятидесятых годов и уехать поднимать какую-нибудь целину или строить БАМ — претерпевая спартанские условия жизни непонятно во имя чего.

Менее талантливые молодые люди могли пойти работать на завод — где им предстояло всю жизнь точить какие-нибудь болты или набивать поролоном мягкие игрушки. Заниматься индивидуальным предпринимательством, придумывать что-то новое, заниматься каким-то своим делом в СССР было абсолютно невозможно. Также абсолютно не приветствовалось желание жить хорошо и богато — считалось, что советский человек должен быть беден и постоянно быть готов "к борьбе за дело коммунизма".

Ещё можно было стать военным или сделать "карьеру по партийной лестнице" — последнее предполагало наличие виртуозного умения "переобуваться в прыжке" вместе с курсом партии и правительства и отказ от собственного мнения по абсолютно всем жизненным вопросам.

Если говорить о сегодняшнем дне — то сегодня перед молодыми людьми открыты все возможности и в буквальном смысле слова открыт весь мир. Вы можете открывать своё дело, можете ехать в качестве иностранного специалиста в любую страну мира, в конце концов — можете вообще не работать. Сейчас каждый решает сам, чем ему заниматься в жизни.