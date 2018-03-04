В Польше 2017 год стал рекордным по кредитам на покупку жилья 4.03.2018, 10:29

Польские банки выделили более 190 тысяч жилищных кредитов на сумму 11 млрд евро.

По данным Союза польских банков, в 2107 году банки в Польше выделили более 190 тысяч жилищных кредитов на сумму более 44,5 млрд злотых (около 11 млрд евро). Это рекорд за последние 6 лет, сообщает «Радио Польша».

С начала 2017 года увеличивалась средняя стоимость новых ипотечных кредитов. В четвертом квартале она составила 244 220 злотых (около 60 тыс. евро), то есть на 5 263 злотых больше по сравнению с третьим кварталом.

Из данных Союза польских банков следует, что с 2013 года наблюдается систематический рост цен на недвижимость в Польше.