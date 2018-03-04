Для кого в Беларуси создали «трудовые лагеря»? 14 4.03.2018, 10:33

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Очередная инициатива главы МВД вызвала шок у белорусов.

На днях министр внутренних дел Игорь Шуневич проинспектировал первый в стране «трудовой лагерь», созданный на базе хозяйства «Хутор-Агро» в Светлогорском районе. Пока там находится 30 человек из числа бывших осужденных и лиц, направленных в ЛТП, но Шуневич заявил, что их количество будет расти. За счет кого?

Сайт Charter97.org обратился с этим вопросам к экспертам.

Александр Соснов: Экономика скоро вынесет свой вердикт прожектерам

- Читал, что на первых порах в трудовой лагерь Шуневича будут отправлять только тех, кто добровольно на это согласен.

Как бы там ни было, с точки зрения экономической – это профанация. Не может быть такого рода предприятие эффективным. Оно будет планово-убыточным. Говорить об этом «прожекте» с точки зрения экономической будет полной бессмыслицей. Экономика скоро вынесет свой вердикт прожектерам, - считает Александр Соснов, экс-министр труда Беларуси.

- Вы верите, что принцип добровольности будет соблюден?

- В нашей стране всего можно ожидать. Декрет №1, как утверждают специалисты, тоже предусматривает отправку «тунеядцев» в ЛТП. И трудлагерь Шуневича набирает работников из числа находящихся там. Сомневаюсь, что участие «тунеядцев» в этих прожектах будет добровольным.

У нас вообще очень сложно судить, что происходит добровольно, а что – нет. Если тебе обещают прострелить колено, то может вдруг оказаться, что это тоже произошло «добровольно».

Этой братии в погонах я не доверяю. Они на все способны. Судя по их замашкам, они запросто смогут отойти от принципа добровольности. От людей с бандитскими замашками всего можно ожидать.

Мечислав Гриб: В Беларуси сложилась ненормальная ситуация

- МВД СССР, а затем и МВД Беларуси, всегда видело своей задачей использование труда заключенных или лиц, которые отбыли наказание. Основывалось это на тезисе, что труд – это один из способов перевоспитания человека. Но на самом деле воспитывает и меняет человека к лучшему только тот труд, который добровольный, который человеку нравится и приходится ему по душе, - сказал в интервью Charter97.org спикер Верховного Совета 13 созыва, генерал-лейтенант милиции Мечислав Гриб. - А труд по принуждению – это опять же неволя. Поэтому, извините, из затеи министра Шуневича вряд ли что-то толковое получится.

Конечно, формально на отправку в «Хутор-Агро» люди давали согласие. Но что это за согласие? Это ситуация, когда человека ставят перед еще худшим выбором: оставаться в колонии или быть безработным. Поэтому это явно не добровольный труд, а тем более – не труд по интересам.

Я не в восторге от этой инициативы Шуневича. Милиция должна заниматься борьбой с преступностью, а не трудоустройством граждан, а тем более – использованием их труда. Для этого есть другие ведомства.

- Шуневич заявил, что количество занятых в «трудлагерях» будет расти. Кого туда еще могут отправить?

- Не исключено, что туда будут попадать люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Например, попавшие по декрету №1 в ЛТП. Ведь ЛТП тоже находятся в ведении МВД.

Вообще, в Беларуси сложилась ненормальная ситуация: МВД имеет в своем ведении пенитенциарную систему. В Европе, да и на всем постсоветском пространстве, и даже в России, такого уже давно нет. Пенитенциарная система находится там в ведении Министерства юстиции. И это правильно. Потому что не может одно ведомство и профилактировать, и задерживать, и проводить дознание, и трудоустраивать освободившихся. Слишком много полномочий. Это неправильно. Ни к чему хорошему это не приведет. Об этом говорит весь мир. Но мы идем «своим путем».

Более того – такие инициативы не решат проблем сельского хозяйства. Эффективность труда в них очень низкая. Это не поможет справиться с безработицей в Беларуси. Вообще ни одной задачи такой подход не решит. Я в это просто – не верю. Мы это уже проходили.

Почему-то сегодняшних руководителей Беларуси тянет назад. Их головы повернуты назад, в сторону СССР. Зачем реанимировать то, что не прижилось даже тогда?