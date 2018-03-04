Конгрессмен Крис Смит: Убийство Немцова требует международного расследования 6 4.03.2018, 10:57

Американские законодатели готовы задействовать для этого широкий спектр механизмов.

Дочь Бориса Немцова Жанна, председатель «Фонда Немцова за свободу» Владимир Кара-Мурза и адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров приняли участие в состоявшихся в среду слушаниях в Сенате США. В ходе слушаний обсуждалась необходимость международного контроля над расследованием убийства российского политика-оппозиционера.

Слушания проводила Хельсинкская комиссия – американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая является связующим звеном между правительством США и ОБСЕ. Как сказала корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» Жанна Немцова, важно, чтобы в ОБСЕ запустили процедуру, схожую с той, которую приняли в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), назначив специального докладчика по делу об убийстве Немцова.

С членом Палаты представителей от Нью-Джерси Кристофером Смитом по итогам слушаний побеседовал корреспондент Русской службы «Голоса Америки».

Крис Смит

Фото: voa

- Насколько важно было для вас провести слушания, посвященные расследованию убийства Бориса Немцова?

- Это очень важные слушания, которые приурочены к третьей годовщине с момента убийства Бориса Немцова. Мы считаем, что это политическое убийство. Ни полного, ни даже близкого к полному расследования проведено не было. Кроме того, никакой прозрачности не наблюдалось. И те, кто заказал это убийство, должны понести ответственность. Своими слушаниями мы хотели привлечь внимание к этому и сформировать некий план действий.

- Какие механизмы могут использовать американские законодатели, чтобы оказать давление по этому вопросу на российские власти?

- Их на самом деле много. Один из них – визуализация, возможность вывести на чистую воду. Необходимо, чтобы если не все, то хотя бы многие поняли, что мы не отступим и мы не шутим. Мы требуем полного и тщательного расследования того, что произошло, и наказания виновных. Во-вторых, есть механизмы ОБСЕ, включая Парламентскую ассамблею. Я предложил организовать специальную встречу с парламентариями, чтобы они могли ознакомиться с делом Немцова, в рамках большой июльской сессии в Берлине.

Кроме того, члены Совета ООН по правам человека, в который входят и США, и наши европейские партнеры, которые занимаются правозащитной проблематикой, должны поставить перед Россией вопрос о Борисе и о необходимости наказать виновных. Возможно, пришло время для международного расследования. Я также рекомендовал верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Раад аль-Хусейну лично ознакомиться с делом Немцова. Почему он не делает этого? Меня не волнует то, что Россия является сверхдержавой и членом совета безопасности ООН. Ни одна страна не может находиться вне закона и, тем более, не соблюдать права человека.

- Предполагаете ли вы, что в случае с убийством Немцова, в США может быть разработан законопроект, сходный с «законом Магнитского»?

- «Закон Магнитского» является инструментом, позволяющим нам привлекать к ответственности и тех, кто причастен к убийству Бориса. Возможно, будет инициирована резолюция с акцентом на обстоятельства убийства Немцова. Речь его дочери [Жанны] на слушаниях была очень эмоциональной, как и его соратников. Мы – сенаторы и конгрессмены, республиканцы и демократы – слышим их. И все мы едины в том, что требуем наказания для убийц Немцова.

- Насколько важным шагом с точки зрения привлечения внимания к расследованию данного убийства является появление площади Немцова в Вашингтоне?

- Это будет довольно основательным напоминанием для российских властей. Таким же, как для китайских властей, если удастся переименовать улицу перед посольством Китая в честь Лю Сяобо – китайского правозащитника и лауреата Нобелевской премии [скончался в тюрьме в 2017 году – ГА)]. Нельзя оставлять без внимания расправы над великими людьми, которые верили в верховенство закона и боролись за права человека, заплатив собственной жизнью.