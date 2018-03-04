Победа: Завод беленой целлюлозы под Светлогорском остановил работу 6 4.03.2018, 11:06

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Фотo: ranak.by

Минприроды ответило протестующим белорусам.

«Пусконаладочные работы на заводе беленой целлюлозы приостановлены, ведется устранение недостатков», - такой ответ на обращение в Минприроды с жалобой на выбросы с завода беленой целлюлозы получили жители деревни Якимова Слобода.

Об этом пишет на сайте «Гомельской весны» независимая журналистка Лариса Щирякова.

Чиновники также пообещали, что если в случае возобновления пусконаладочных работ будет нарушаться природоохранное законодательство, завод не будет введен в эксплуатацию. Они обещают также проработать вопрос установления стационарного поста наблюдения за воздухом в деревне Якимова Слобода, которая находится в непосредственной близости от завода.

Напомним, вредные выбросы с завода беленой целлюлозы, которые появились с началом пусконаладочных работ на предприятии, вызвали массовое протесты жителей окрестных деревень и Светлогорска, возросла социальная напряженность.

Люди стали выходить на стихийные митинги, направлять обращения в различные инстанции с требованием прекратить вредные выбросы с завода, проблему активно освещали СМИ, произошло несколько встреч руководства завода с жителями и экологическими активистами.