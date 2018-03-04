Южная Корея отправит в КНДР двух спецпосланников 4.03.2018, 11:35

Миссия возложена на главу южнокорейской разведки и советника президента по вопросам безопасности.

Во время визита представители Сеула передадут главе КНДР письмо от президента Южной Кореи, обсудят возможность встречи лидеров двух Корей и сближения Северной Кореи с США.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит в КНДР двух специальных посланников в целях сближения двух государств и укрепления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. Они прибудут в Пхеньян в понедельник, 5 марта, сообщило агентство Yonhap (перевод – dw.com).

Глава южнокорейского национального разведывательного ведомства Со Хун и советник президента по вопросам безопасности Чон Ый Ён пробудут в Северной Корее два дня. После этого они отправятся в США, чтобы сообщить о результатах переговоров.

Возможна ли встреча лидеров двух Корей?

В середине февраля Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР "как можно скорее". Это предложение передала Мун Чжэ Ину сестра главы Северной Кореи во время визита на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Мун Чжэ Ин заявил в ответ, что для встречи должны быть созданы необходимые условия, в том числе - возобновление диалога между КНДР и США.

Ранее спортсмены из КНДР приняли участие в Олимпиаде в Южной Корее. Атлеты двух Корей прошли во время открытия под общим флагом. Это событие было расценено как важный сигнал разряди напряженности в отношениях этих стран.