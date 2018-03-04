Могилевчанка: Живу под 12 часов рекламы в день 4.03.2018, 11:44

За окнами пенсионерки 10 лет громко работает светодиодный экран.

В Могилеве пенсионерка 10 лет просит сделать тише звук рекламы на светодиодном экране, что прямо под ее окном. Наталья Зезюлина говорит tut.by, что от назойливой рекламы не спасают и стеклопакеты повышенной изоляции. Звук рекламы «перекрикивает» даже гудящие на главной улице города машины. И 10 лет владельцы экрана отвечают ей: все в порядке.

Светодиодный экран установили на площади около областного диагностического центра в 2007 году. Напротив — здание горисполкома. Через дорогу — жилой дом с городской библиотекой на первом этаже по адресу: улица Первомайская, 30. Окна квартиры Натальи Зезюлиной выходят прямо на главную и самую оживленную улицу города. И — на светодиодный экран.

— Год экран работал без звука, а потом «заговорил» — ночью. Он работал на максимальной громкости первые 48 часов. Не помогали даже закрытые окна — на тот момент обычные деревянные. После трех бессонных ночей звуковое сопровождение все-таки было отключено на ночь, но на следующее субботнее утро в 7.00 весь дом был поднят радостными звуками экрана: «Тарифный план "Счастливый"», «Заплати за квартиру или мы тебя выселим», — вспоминает Наталья Зезюлина.

Тогда пенсионерка впервые написала жалобу. Владельцы экрана — Центр городских информационных систем (ЦГИС) — извинились. Мол, это был тестовый запуск и реклама на экране теперь будет идти по будням со звуком с 09.00 до 21.00. В выходные и праздничные дни трансляция звуковой рекламы будет начинаться на час позже.

Пенсионерка утверждает, что за следующие 10 лет со звуком были «качели» — он был то громче, то тише. Женщина писала жалобы, заказала немецкие окна ПВХ повышенной звукоизоляции. «Тысячу долларов за два окна отдала лет 5 назад», — говорит могилевчанка. Но и они не спасают. Сын пенсионерки специально снимает видео, чтобы показать, как звук рекламы на экране перекрывает гул машин на центральной улице города.

Например, этот ролик сделан 28 февраля 2018 года.

Пенсионерка писала электронные обращения на сайт горисполкома, жаловалась напрямую в ЦГИС. Коммунальники несколько раз извинялись — не отрицали, что по каким-то причинам звук рекламы был громче. Например, есть ответы о том, что громкость одного конкретного ролика увеличил рекламодатель. Где-то был виноват сотрудник, и его наказали. Были и сбои программного обеспечения.

Большинство же ответов из ЦГИСа и горисполкома — о том, что радиус звукового охвата светодиодного экрана ограничен 100 метрами. То есть на противоположной стороне улицы и, соответственно, в квартирах жильцов дома № 30 его не должно быть слышно. В последнем ответе на жалобу директор ЦГИСа Елена Большекова ссылается также на результаты проверки центра гигиены и эпидемиологии: уровень шума в квартире Зезюлиной находится на уровне фонового.

— Делать замеры уровня шума ко мне приходили два раза за 10 лет. И каждый раз — совпадение? — в момент визита специалистов звук на экране был тише обычного. А потом снова становился прежним, — утверждает Наталья Зезюлина.

Ее соседи жалобы в горисполком или ЦГИС ни разу не писали, хотя в разговорах также жалуются на назойливую рекламу.

67-летняя пенсионерка говорит, что, в принципе, уже привыкла «жить под рекламу». Шутит, что моет посуду под угрожающее «Заплати за квартиру — иначе выселим». Но завидует жителям других домов города: звук светодиодного экрана на торговом центре «Магнит» на той же улице Первомайской, например, никому не мешает. Потому что до жителей дома через дорогу он не доходит, хотя расстояние — одинаковое. А жители дома напротив торгового центра «Престон», где также установили светодиодный экран, жалобами добились отключения звука.

— Я понимаю, всем нужно зарабатывать деньги. Но нужно и людей уважать, — подчеркивает пенсионерка.

В ЦГИСе ссылаются на то, что никто из жильцов дома № 30, кроме Натальи Зезюлиной, на звук светодиодного экрана не жалуется. Тем не менее около месяца назад здесь решили сократить время трансляции роликов со звуковым сопровождением. Теперь график их выхода — с 10.00 до 20.00 ежедневно.

— Женщина просит вообще выключить звук. Однако работа светодиодного экрана осуществляется в соответствии с законодательством, — говорят в центре. — В понедельник, 5 марта, наши специалисты вместе с представителями центра гигиены снова будут делать замеры шума в квартире женщины. Результаты прошлых экспертиз показали, что звук экрана нормы шума не превышает.