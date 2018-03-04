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Ольга Николайчик: Послушайте и сделайте, как призывали авторы гимна БНР

  • 4.03.2018, 11:57
Ольга Николайчик
Фото: «Радыё Свабода»

25 марта выйдем на площадь Якуба Коласа за свободу, независимость и свои права.

Об этом в «Фейсбуке» написала известная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

«Авторов Гимна БНР Владимира Теревского и Макара Кравцова (Кравцевича) убили в 1938-39. Послушать и сделайте, как призывали авторы Гимна БНР в своем произведении!

Белорусы! Выйдем на простор своей страны за Свободу, Независимость, за свои права!

25 марта Площадь Якуба Коласа, 14.00».


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