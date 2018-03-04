Зарплаты чиновников в четыре раза превысили зарплаты врачей 4 4.03.2018, 15:38

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Средняя зарплата российских чиновников 2017 году выросла на 2,7% и составила 118,8 тысячи рублей.

Среднестатистический госслужащий зарабатывал в 4,2 раза больше, чем врачи (28088 рублей), в 4 раза больше, чем учителя (29742 рубля) и втрое больше, чем население РФ в целом, передает finanz.ru.

Рекордсменом по уровню зарплат стал аппарат правительства, где сотрудники получали в среднем 227,3 тысячи рублей - в 6 раз больше среднего уровня по стране.

Администрация президента РФ уступила "пальму первенства" с зарплатами в 217,5 тысячи рублей.

Средняя зарплата в Совете Федерации достигла 180,1 тысячи рублей (+2,3%), в ГосДуме - 160,4 тысячи рублей (3,6%).

Максимальный рост зафиксирован в Федеральном казначействе - на 33%, до 160 тысяч рублей. На 23%, до 134,4 тысячи рублей взлетели зарплаты в Росреестре (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии), на 18% - в Службе судебных приставов (90 тысяч рублей).

10-процентную индексацию (в 4 раза больше инфляции) провели в Минтруде и МЧС: их сотрудники в среднем зарабатывали 98,8 и 151,6 тысячи рублей.

Быстрее инфляции индексировались выплаты работникам Минкультуры (+ 7,2%, до 86,1 тысячи рублей), управделами президента (+10,8%, до 130 тысяч рублей) и МВД (+8,7%, до 94 тысяч рублей).

Средняя зарплата в Росгвардии достигла 113,9 тысячи рублей.