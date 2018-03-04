Как в 1900 году представляли город 2000-х 4.03.2018, 15:46

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В 1900 году шоколадная компания Hilderbrands выпустила серию открыток, на которых были представлены «чудеса 2000 года».

В 1900 году немецкая шоколадная компания Hilderbrands выпустила серию открыток, на которых были представлены «чудеса 2000 года», которые себе представляли люди 120 лет назад, пишет profidom.com. Судя по изображениям на открытках, в то время думали, что потомки будут целыми днями бездельничать, благодаря невиданному техническому прогрессу: люди в старинных викторианских одеждах наслаждаются комфортом, прогулками по воде и под водой и экскурсиями на Северный Полюс.

Что сбылось, а что нет, смотрите сами на этих уникальных изображениях.

Люди передвигаются при помощи движущихся тротуаров

Здания движутся по рельсам, как вагоны поезда

Прозрачная крыша защищает большие города от непогоды

Огромные машины контролируют погоду

Гибрид поезда и парохода

У каждого есть собственный летательный аппарат

И снова персональный аэротранспорт

Можно запрыгнуть в туристическую субмарину и отправиться осматривать океаническое дно

Баллоны с воздухом позволяют горожанам проводить уикенды, гуляя по озеру

С помощью специального прибора можно смотреть трансляцию пьесы, сидя у себя в гостиной:

Благодаря рентгеновскому излучению копы узнают о преступлении до того, как преступники успевают его совершить

Северный полюс стал туристическим центром