В Исландии произошла самая крупная кража в истории государства

В Исландии произошла самая крупная кража в истории государства5
- 4.03.2018, 16:15
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Бандиты похитили около 600 компьютеров для «добычи» биткоинов.
Об этом сообщает journalist.today со ссылкой на издание The Associated Press.
В Исландии из центров обработки данных украли около 600 компьютеров, используемых для «добычи» биткоинов и других криптовалют. Из информации, предоставленной исландскими правоохранителями, следует, что это самая крупная серия краж в истории островного государства.
«Это – огромная кража в масштабах, которых здесь раньше не видели. Все указывает на то, что это работа очень организованной преступной группы», – заявил Олафур Хельги Кьяртенсон, комендант полиции на юго-западном полуострове Рейкьянес.
Отметим, что мощные компьютеры, которые пока не найдены, стоят в общей сложности около $2 млн.