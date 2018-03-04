В Исландии произошла самая крупная кража в истории государства 5 4.03.2018, 16:15

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Бандиты похитили около 600 компьютеров для «добычи» биткоинов.

Об этом сообщает journalist.today со ссылкой на издание The Associated Press.

В Исландии из центров обработки данных украли около 600 компьютеров, используемых для «добычи» биткоинов и других криптовалют. Из информации, предоставленной исландскими правоохранителями, следует, что это самая крупная серия краж в истории островного государства.

«Это – огромная кража в масштабах, которых здесь раньше не видели. Все указывает на то, что это работа очень организованной преступной группы», – заявил Олафур Хельги Кьяртенсон, комендант полиции на юго-западном полуострове Рейкьянес.

Отметим, что мощные компьютеры, которые пока не найдены, стоят в общей сложности около $2 млн.