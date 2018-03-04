Как управлять автомобилем в снегопад? 6 4.03.2018, 16:36

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Беларусь завалило снегом, поэтому мы решили напомнить, как обезопасить себя и свой автомобиль в непогоду.

Согласно статистике в зимнее время года на дорогах увеличивается количество «пробок» и дорожно-транспортных происшествий. Езда на автомобиле омрачается такими неприятностями как снегопад, ухудшающий видимость, а также снежные накаты и гололед, таящие в себе опасность заносов, пишет cod78.ru. К сожалению, безопасность каждого конкретного автомобиля зависит от всех участников движения, но соблюдая элементарные правила вождения в зимнее время, каждый водитель может внести свой вклад в общую безопасность дорожного движения:

Обслуживанию автомобиля в зимнее время надо уделять больше сил и времени, чем летом. Стеклоподъёмники и дворники в холода надо использовать с осторожностью, так как из-за разницы температур они способны примерзнуть к стеклу или повредить его ледяной крошкой.

Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности! Это избитый и такой простой совет способен спасти жизнь! Причем актуален он круглый год. Но именно зимой ремни — настоящие «хранители» каждого присутствующего в машине.

Не экономьте на покрышках! Некоторые автовладельцы наивно полагают, что смогут обойтись «обувкой» только для ведущих колес, или покупкой бывших в употреблении покрышек. Специалисты настоятельно не рекомендуют так делать! Качество уже «катавшихся» шин может быть в лучшем случае средним, что не гарантирует предсказуемого поведения машины на скользкой дороге. А двумя колесами от гололеда не отделаешься.

Не забывайте о фарах и габаритах! Ездить в зимнее время с включенным ближним светом, значит, существенно повысить собственную безопасность на дороге. Габариты же помогут другим участникам дорожного движения видеть авто, припаркованное у обочины, например.

Снижайте скоростной режим! Этот совет применим для зимы в целом, а не для отдельных ее ситуаций. Во-первых, торможение на скользкой дороге происходит намного медленнее. Во-вторых, в повороты «вписаться» труднее. Но на более низкой, чем обычно скорости, не должно возникать никаких проблем.

Увеличьте дистанцию! Этот совет, опять же, основывается на более длинном тормозном пути, и возможности заноса авто.

Особую внимательность следует проявить перед светофорами и переходами. Тормозить медленно и приостанавливаться, даже если пешеход успевает перейти дорогу, надо из-за возможности падения людей на скользких участках, или возникновения других непредсказуемых ситуаций.

Если вы «новичок», и эта ваша первая зима в качестве водителя, то можно попрактиковаться на открытых, пустых и заснеженных участках дороги! Такие тренировки помогут понять, как ведет себя ваш автомобиль на зимней дороге, чтобы после управлять им без паники, и свести возможность какого-либо ущерба к минимуму.

Надеемся, что эти простые советы помогут вам сократить количество неприятных ситуаций на дорогах, и получать удовольствие от вождения в любых погодных условиях.