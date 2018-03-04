От СДПГ министрами станут три женщины и три мужчины 4.03.2018, 16:47

Олаф Шольц

Фото: epa/upg

Социал-демократическая партия Германии разделит посты в правительстве поровну между мужчинами и женщинами.

В новой "большой коалиции" министрами от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) станут три женщины и три мужчины. Об этом объявил временно исполняющий обязанности председателя партии Олаф Шольц в воскресенье, 4 марта. Имена будущих министров от СДПГ пока не называются, в ближайшие дни руководство социал-демократов будет обсуждать этот вопрос, передает DW.

В воскресенье стало известно, что чуть более 66 процента рядовых членов СДПГ проголосовали за продолжение коалиции с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel).

По коалиционному соглашению СДПГ и ХДС получат по шесть министерских портфелей, хотя христианские демократы получили на выборах в бундестаг значительно больше голосов, чем социал-демократы. Еще трех министров выдвинет ХСС.