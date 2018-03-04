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Финал чемпионата Беларуси по настольному теннису завершился сенсацией

  • 4.03.2018, 17:15
  • 1,749
Маргарита Балтушите
ФОто: соцсети

17-летняя Маргарита Балтушите переиграла опытнейшую Викторию Павлович.

Нешуточные страсти разгорались на чемпионате Беларуси по настольному теннису.

Как сообщили в программе "СТВ-Спорт", самым мощным по накалу страстей получился одиночный женский финал.

Опытнейшая Виктория Павлович и амбициозная 17-летняя Маргарита Балтушите провели у стола практически час: каждый балл спортсменки отвоевывали с боем. И если высочайший уровень игры Павлович никого не удивил, то напористость и железные нервы Балтушите впечатлили многих. Предсказать итог матча было невозможно — от партии к партии девушки шли вровень. Но последнее слово за собой оставила Маргарита.

Маргарита Балтушите, чемпионка Беларуси в одиночном и парном разрядах:

- Просто я в каждой партии вела. Вела, может, в 3-4 очка, и мне не хватало ее дожать. Я останавливалась, а Виктория, наоборот, начинала на меня собираться. Получалось, что концовку я проигрывала.

Я дала себе задачу не останавливаться: постоянно бегать, прыгать, заводить себя. Не важно, веду я или проигрываю — играть до последнего.


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