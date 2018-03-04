Пять проблем, которые выявили забастовки маршруток 15 4.03.2018, 17:20

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Фото: tut.by

Забастовки маршрутчиков на этой неделе обнажили много транспортных проблем.

«Убрать маршрутки — и придется увольняться», — пишет читательница tut.by из Узденского района Екатерина Курневич. Из ее агрогородка мобильно возит людей на работу в Минск только частный перевозчик. Забастовки маршрутчиков на этой неделе обнажили много транспортных проблем: регулярные автобусы и поезда далеко не на всех направлениях сегодня могут вовремя довезти пассажира туда, куда ему очень нужно доехать.

Проблема № 1: регулярные автобусы не могут доехать до каждого пассажира

Максим Новиков живет в Полоцком районе, на хуторе около деревни Гомель. Ему и его жене нужно бывать в Минске по работе по меньшей мере раз в неделю. Еще недавно добирались в столицу маршрутками «Полоцкий экспресс»: микроавтобус подхватывал его на остановке на трассе как раз возле деревни.

— Еще несколько дней назад по пути в Минск я переписывался в скайпе по работе, пользуясь бесплатным Wi-Fi, и радовался, что у перевозчика над каждым сиденьем установили usb-разъемы для зарядки мобильных. А тут как гром среди ясного неба: звонит диспетчер и говорит, что уехать назад из Минска во вторник я не смогу, так как пока они прекращают работу из-за изменений в законодательстве, — рассказывает Максим Новиков. — И вот сейчас я пытаюсь узнать, как мне вернуться домой. Поезда идут на Полоцк два раза в день. Приходят туда или в девять вечера — тогда автобусы ко мне в деревню уже не ходят и добирайся 30 километров как хочешь. Или утром — в 4.30, когда до ближайшего автобуса еще два часа.

Помимо маршруток между Минском и Полоцком ходят автобусы. Но Максиму Новикову на автовокзале говорят, что «тарифицированные остановки» у государственного автобуса только в Лепеле и в Полоцке. От остановки, с которой обычно уезжает Максим, 50 километров до Лепеля и 30 — до Полоцка.

— На автовокзале говорят, что в других местах, даже если это дело одной минуты, автобусы останавливаться не обязаны, и тут будет все зависеть от личного желания водителя! Мало того, что вместо трех часов из Минска я буду добираться четыре, так еще и завезти меня могут аж в Полоцк, откуда автобус ко мне пойдет только в 13.10, и идет он 45 минут, то есть вместо трех часов моя поездка в 200 километров до дома может обернуться шестью часами мытарств с пересадками.

Максим Новиков добавляет, что забронировать маршрутку можно онлайн, причем ему не нужно при этом думать, где обязательно распечатать билет, раз покупаешь его не на вокзале. Первые рейсы у маршруток в сторону Минска — раньше, чем у автобусов, а это означает, что с ними проще успеть на работу.

— Хотите большей безопасности перевозок — хватит и gps-трэкеров в маршрутках, которые контролировали бы скоростной режим, а остальное и так работает прекрасно, — считает Максим.

Добраться из Полоцка в Минск с утра на поезде, похоже, жителям многих промежуточных населенных пунктов и правда затруднительно. Например, Максиму, чтобы попасть с утра на полоцкий поезд, нужно искать авто, на котором можно доехать к станции те самые 30 километров.

Проблема № 2: неудобные стыковки на регулярных рейсах

Диана тоже живет в Полоцке, но работает в Жодино. Домой ездит каждые выходные, уже несколько лет пользуется маршрутками. О прямой связи между такими городами, как Жодино и Полоцк, не приходится и мечтать, так что использование маршрутки хотя бы на одном участке пути дает возможность в разумное время доехать из точки в точку.

— Вечером в пятницу я могла спокойно добраться из Жодино до Минска, потом в 19.00 сесть в маршрутку, а вечером в 22.20 уже была дома с родными. Назад тоже очень удобно: в воскресенье в 17.30 сесть на маршрутку в Полоцке и за три часа доехать до Минска, а в Минске у меня было около 15 минут, чтобы успеть на автобус до Жодино. Теперь ситуация вынуждает меня искать другие варианты, но их очень мало. В традиционном междугороднем транспорте меня не устраивает время отправления, время в пути. К тому же цена часто выше. Скоро праздники, и мест ни на автобус, ни на железнодорожный транспорт, удовлетворяющих моим запросам, уже практически не найти.

Похожая проблема — у Ольги из Фариново (15 километров от Полоцка), которая сейчас живет в Солигорске. Путь между Фариново и Солигорском неблизкий и сложный, но с помощью маршруток можно было организовать нужную стыковку.

380 километров между Фариново и Солигорском на маршрутках Ольга в обычное время проезжала за семь часов.

— Добиралась так: едешь до Полоцка, пересаживается в маршрутку Полоцк — Минск, потом садишься в Минске на маршрутку Минск — Солигорск. А теперь я в отчаянии, потому что маршрутки сейчас не ходят.

Фото: tut.by

Девушка добавляет: Солигорский автопарк попытался решить проблему, прибавились автобусы. Но билет купить непросто, МАЗ, переполненный людьми, едет 4,5 часа вместо 3,5. Билет тоже стал дороже в сравнении с маршрутками.

— А добраться до Полоцка нужно вовремя: последний автобус из города в мою деревню уезжает в восемь вечера, такси я не могу себе позволить. Сейчас, чтобы добраться домой на выходные, «Минсктранс» предлагает выехать из Солигорска, ждать на вокзале три часа, потом трястись в поезде шесть с половиной часов до Полоцка. Потом я приезжаю, сижу на вокзале еще часа три-четыре в ожидании рейса на Фариново. А как уехать обратно? Рабочий день у меня в Солигорске начинается в 8.40. Даже если мне повезет и каким-то чудом я в воскресенье доберусь до Минска, мне придется всю ночь сидеть на вокзале до шести утра, чтобы сесть на автобус и уехать в Солигорск, причем это меня не спасет, так как на работу я все равно опоздаю.

Проблема № 3: нехватка транспорта в регионах

Екатерина Курневич живет в агрогородке Дещенка Узденского района Минской области. Она обеспокоена не на шутку — не будет частных маршруток и ей придется увольняться с работы в Минске.

— Работы у нас в районе нет. Как дальше жить? Помимо водителей и остальных работников частных транспортных предприятий, безработными станут и потребители их услуг, пассажиры.

Ситуация с транспортным обслуживанием в Узденском районе такая: есть автопарк от «Миноблавтотранса» и три частных транспортных предприятия.

— На сегодняшний день автопарк не может обеспечить достаточную связь даже близлежащих населенных пунктов с районным центром, не говоря об отдаленных деревнях и агрогородках, а тем более о Минске. А ведь в автобусах холодно, нет никакой гарантии, что автобус все-таки приедет: если один из них сломается, то сбивается все расписание. И об этом никто население не уведомляет.

При поездках с частниками, рассказывает Екатерина, выезд возможен из любой точки Узды и из многих точек района, отправление — раз в полчаса.

— Добраться до работы в Минск (при отмене частных маршруток. — Прим. TUT.BY) смогут только жители Узды, ведь у них будет возможность уехать с вокзала, и те счастливчики, которые живут в деревнях по маршруту до Минска и успеют занять свободные места в маршрутке, если они будут.

Проблема № 4: плохое сообщение между областными городами

Яна Детчик — из Гродно, учится в университете в Витебске. Прямой поезд между этими двумя городами ездит через день.

— Это означает, что в одну из сторон всегда приходится добираться через Минск, на маршрутках, а оттуда уже пересаживаться на Гродно.

Поезд между Витебском и Гродно идет тринадцать часов, а дорога на маршрутке с пересадкой в Минске занимает восемь.

— Мы живем в ХХI веке, и поездки на автовокзал за билетами уже изжили свое. Намного удобнее заходить через интернет и сразу видеть, во сколько есть маршрутка, есть ли места. Плюс и в том, что маршрутка ходит каждый час, тогда как автобусы с автовокзалов — гораздо реже. К тому же, маршрутка всегда заберет тебя на ближайшей удобной остановке, и не надо ехать через весь город на автовокзал, откуда будет отправляться машина.

Девушка добавляет: безусловный плюс в способности маршруток быстро подстраиваться под пассажиропоток:

— В дни больших выходных, праздников, когда большой ажиотаж и все едут домой, частные фирмы ставят очень много дополнительных маршруток, чтобы каждый смог добраться до нужного города. Помню, один раз на 17.00 из Минска в Гродно выезжало сразу шесть маршруток.

Проблема № 5: мало маршрутов к туристическим объектам

Есть направления, где маршруток нет, но они бы явно пришлись кстати. Особенно это касается территорий, интересных с точки зрения туризма. Экологический активист Константин рассказал, с каким трудом добирался в Освею, что в Витебской области.

— В конце декабря там проходил круглый стол по развитию экологического туризма в заказниках Витебской области, меня пригласили в качестве выступающего. Заказник Освейский — интересная территория, самый большой остров и второе по величине озеро после Нарочи. Но, как оказалось, не на своем авто попасть в это место из Минска проблематично. Рассматривал разные варианты: поезда до Полоцка, Миор, Друи, Верхнедвинска. Они или приходят в неудобное время, или мне бы пришлось ожидать зимой среди ночи не менее четырех часов, или ночевать в одном из них. К тому же, эти города хоть и находятся в относительной близости к нужному населенному пункту, но не везде ходят автобусы или они не стыкуются с поездами. Ехать на день раньше или с ночевкой для меня был не вариант, я готов провести ночь в поезде, но не посреди улицы зимой.

Пришлось ехать до Миор и просить знакомого подвезти до Освеи.

Добавим, что в опросе редакции в соцсетях сразу несколько человек напомнили об отсутствии нормальной связи с туристическими объектами. Например, Мир и Несвиж — два крупных туристических центра, всего в 30 километрах друг от друга. Между ними ежедневно — только один проходящий автобус Гродно — Солигорск. По пятницам и воскресеньям прибавляется еще один: Слоним — Несвиж. Чтобы использовать эти маршруты для прогулки по обеим достопримечательностям, надо серьезно продумывать логистику еще из дома и не факт, что вас в этом деле ожидает успех.

— Это одна из проблем развития туризма в Беларуси, когда до уникальных природных или исторических мест невозможно удобно доехать — не все же едут к нам на своих машинах, — заключает Константин. — Найти нужное расписание на сайтах автобусных вокзалов белорусам не всегда легко, не говоря уже об иностранцах, которым бы хотелось организовать самостоятельный тур по Беларуси. Поэтому часть мест у нас до сих пор не включена в туристические маршруты, а сервис в этих местах не развивается.

Фото: tut.by

Напомним, изменения в Закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» вступили в силу с 23 января. Новый документ вносит изменения в работу перевозчиков, которые ездили по междугородним маршрутам.

В областях прошли собрания, на которых предпринимателям сообщили, что с 26 февраля они не имеют права работать как раньше. Чтобы не нарушить закон, перевозчики должны из «нерегулярщиков» перейти в разряд «регулярщиков». Для этого надо заключать договоры с операторами, отправляться в рейс с вокзала и ездить по утвержденному графику и маршруту, выполнить еще ряд условий.

В понедельник, 26 февраля, некоторые перевозчики перестали ездить, считая, что новый закон дискредитирует их права. Нерегулярщики не вышли на маршруты между Минском и Солигорском, Слуцком, Новополоцком, Полоцком, Бобруйском. Государственные транспортные организации добавили автобусы на значимых направлениях, БелЖД пустила дополнительный поезд между Минском и Полоцком.

В Минтрансе подчеркивают, что система перевозок сохранит гибкость — это значит, планировать маршруты перевозчики смогут по своему усмотрению: скажем, заезжать за пассажирами в мелкие населенные пункты не запрещено. Главные акценты — на безопасность. Для этого будут обеспечены равные условия и прозрачность системы перевозок. Одно из требований, например — использование систем GPS.