Последствия снегопада в Минске: город расчищают военные и около тысячи единиц техники 4 4.03.2018, 17:48

3,717

Фото: Александр Ружечка

Начало марта в Беларуси выдалось по-настоящему зимним.

Такое количество снега, которое выпало буквально за пару дней, было бы слишком даже для новогодних праздников. А после наступления календарной весны смириться с этим особенно непросто. Снег шел с перерывами весь вчерашний день, всю прошедшую ночь, и он продолжает идти сегодня, передает «Онлайнер».

Как относиться к такой погоде?

Если исходить из опыта наших читателей, есть два возможных варианта поведения в сложившихся условиях. Вариант первый: успокоиться и получать удовольствие, как это сделал пользователь форума с ником Nazlovsem. Он вовсю перемещается по городу за рулем, не замечая возможных трудностей, связанных с погодой и дорожной обстановкой.

«Отличная погода! Откатал по городу целый день. Местами со светофора, если стоял первым, ускорялся до 100+ км/ч», — рассказывал нам водитель.

Отметим, что в связи с погодными условиями ГАИ не только требует неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, но также просит снизить скорость. Это необходимо сделать ради безопасности всех участников дорожного движения. Это подводит нас ко второму, более благоразумному варианту поведения: проявить осторожность и бдительность на дороге.

«Дорога, несмотря на „чистый“ асфальт, просто каток. По моим впечатлениям, лучше в такую погоду прислушиваться к советам ГАИ: оставлять машину и сидеть дома», — поделился своими впечатлениями наш читатель SERGEYAL.

Согласимся с тем, что в такую погоду действительно будет благоразумно отложить все поездки (если это возможно) и оставить автомобиль на парковке.

Какие приняты меры?

В Минске и Минской области введен в действие план «Погода». На дорогах работают дополнительные наряды ГАИ, они оказывают помощь автовладельцам, а также сопровождают колонны снегоуборочной техники. Ведется постоянный мониторинг обстановки.

В столице продолжается уборка снега, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Автовладельцев настоятельно просят не парковаться у края проезжей части, чтобы не мешать работе дорожных служб.

Свыше 900 машин различной снегоуборочной техники работало в минувшие сутки на республиканских автомобильных дорогах, сообщили БелТА в дежурно-диспетчерской службе РУП «Минскавтодор-Центр». По данным на 6:00 4 марта, было задействовано 432 песко- и солераспределителя, 270 тракторов, 52 автогрейдера, 143 погрузчика, 12 роторов, в том числе по Минской области для уборки снега выведено 275 единиц техники. Всего на обработку покрытия за сутки израсходовано около 7,9 тыс. т песко-соляной смеси и более 1,5 тыс. т чистой соли.

По информации МЧС, обстановка в Беларуси спокойная.

Несмотря на продолжающиеся снегопады, в распределительных электросетях по ситуации на утро 4 марта отключений нет. Системы теплоснабжения также работают без сбоев. Белорусская энергостстема обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабжение всех своих потребителей. pic.twitter.com/M40iRXdfom — ГПО Белэнерго (@belenergo_by) 4 марта 2018 г.

В ГПО «Белэнерго» также успокаивают: отключений электроэнергии нет.

Кто еще помогает убирать снег?

Помощь коммунальщикам в уборке снега оказывают также военнослужащие Минского гарнизона. По информации БелТА, к этой работе привлечено более 600 человек.

Задействованы также военнослужащие внутренних войск. Ежедневно в местах дислокации воинских частей и подразделений по всей республике выделяется несколько тракторов и около 750 военнослужащих, свободных от выполнения служебных обязанностей. В две смены (с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00) бойцы помогают расчищать улицы и дворы от снега. В Минске в состав «снежного десанта» входят военнослужащие войсковых частей 5448, 3214 и 5529.

Фото: Александр Ружечка

Военнослужащие трудятся на улицах Фрунзенского, Заводского, Ленинского, Советского и Московского районов. В зону ответственности военных попали территории ЖРЭУ №3, ЖЭС №4 и №9, детские сады №161 и №262, а также различные объекты города.

Фото: Александр Ружечка

Что происходит на дорогах?

В Минской области за истекшие сутки произошло свыше сотни мелких аварий и два ДТП, в которых 4 человека получили травмы, сообщилив управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

— Погода ощутимо влияет на дорожную обстановку. Помимо серьезных аварий, происходит много мелких столкновений, — отметили в Госавтоинспекции региона. — За минувшие сутки зарегистрировано 120 ДТП с материальным ущербом без пострадавших. Еще в двух авариях 4 человека получили ранения.

По уточненной информации, в результате ДТП, которое случилось вчера с участием маршрутного такси на трассе М5 (Минск — Гомель), пострадала одна из пассажирок микроавтобуса. Женщина была доставлена в больницу с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Около 17:50 на 39-м километре этой же дороги 48-летний водитель автомобиля Renault Logan, вероятно, из-за неправильного выбора скорости не справился с управлением. Машину занесло, выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Lexus. В результате ДТП водитель Renault и его 47-летняя пассажирка получили серьезные телесные повреждения и были госпитализированы.

В Минске на дорогах также нужно быть острожным: снега все еще предостаточно, есть риск попасть в неприятную ситуацию.

Какая погода будет сегодня?

Можно говорить о том, что ситуация приходит в норму. Сегодня в Минске, по информации Республиканского гидрометеоцентра, будет все еще преобладать облачная погода. Преимущественно по восточной половине страны возможен снег, в отдельных районах метель, на дорогах снежные заносы, местами на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный порывистый, по востоку местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха в Беларуси составляет −3…−9 градусов Цельсия.

В Минске также идет снег, слабая метель. Температура воздуха днем составит −6…−8 градусов, вечером — −8…−9.

Какая погода будет завтра?

В Республиканском гидрометеоцентре сообщили, что завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями. Снегопады возможны, хотя меньшей интенсивности. Судя по всему, особого влияния на общую остановку они не окажут.

На дорогах все еще возможна гололедица — водителям нужно быть очень аккуратными, не совершать необдуманных поступков, резких маневров. Скорость должна быть безопасной для таких условий. Особенно осторожными стоит быть на перекрестках и вблизи пешеходных переходов, а также на загородных трассах. Нужно помнить, что тормозной путь автомобиля на заснеженной дороге значительно увеличивается, даже если установлены зимние шины.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до −10…−16 градусов Цельсия, днем ожидается −3…−8.

Когда придет весна?

Синоптики сказали, что мы просто поторопились с собственными ожиданиями: март для наших широт — это типично зимний месяц.

Весна же наступит позже. Обычно только в двадцатых числа марта среднесуточная температура в Беларуси переваливает через нулевую отметку в сторону плюсовых значений. А настоящего тепла придется ждать еще дольше — крепитесь.