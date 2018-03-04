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В России горит газопровод

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  • 4.03.2018, 18:15
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Фото: mehrnews.com

Пожар произошел на газопроводе под Воронежем.

В России под Воронежем на резервном газопроводе произошел пожар.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«В Кантемировском районе Воронежской области произошла разгерметизация магистрального газопровода диаметром 1200 мм. После разгерметизации газопровод загорелся, возник огненный факел», - отмечают в агентстве.

В результате инцидента газоснабжение окружающих населенных пунктов нарушено не было, на данный момент проводится тушение пожара.


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