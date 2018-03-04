Новичок Высшей лиги Беларуси подписал троих украинцев 4.03.2018, 18:21

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ФК «Смолевичи», который по итогам прошлого сезона получили путевку в Высшую лигу Беларуси, усилился тремя украинцами.

Команду пополнили: голкипер Анатолий Тимофеев, защитники Вячеслав Лухтанов и Александр Каплиенко, которые заключили трудовые соглашения до конца чемпионата 2018 года, - сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Тимофеев ранее выступал за "Динамо" (Батуми), Лухтанов – за донецкий "Олимпик", Каплиенко – за одесский "Черноморец".

Ранее контракт со "Смолевичами" подписал Сергей Рожок.