Видеофакт: В Милане активистка Femen атаковала Берлускони 3 4.03.2018, 18:29

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На теле девушки, запрыгнувшей на стол перед политиком, была надпись «Берлускони, ты засиделся».

В Милане полуобнаженная активистка движения Femen устроила акцию протеста на избирательном участке парламентских выборов, куда пришел проголосовать экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на итальянское информагентство ANSA.

На теле девушки, запрыгнувшей на стол перед политиком, были надписи "Берлускони, ты засиделся" и "Femen".

Сегодня, 4 марта, в Италии проходят парламентские выборы. По прогнозам социологов, около 40% голосов избирателей может получить блок правых популистов и национал-консерваторов, который возглавляет партия Forza Italia ("Вперед, Италия") Берлускони. Сам экс-премьер не может занимать политические должности из-за судимости.