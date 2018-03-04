БелЖД планирует продавать «стоячие» билеты в поездах бизнес-класса 13 4.03.2018, 19:14

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Фото: pl.wikipedia.org

Такую норму могут заложить в новые правила пассажирских перевозок.

Вскоре вступят в силу изменения в правилах пассажирских перевозок. БелЖД объясняет, что рассматривается возможность продавать билеты в поездах бизнес-класса на места стоя — чтобы удовлетворить спрос в период массовых перевозок, пишет tut.by.

Про перевозку багажа и животных

БелЖД объясняет, что раньше в правилах были прописаны предметы и их размеры, которые можно перевозить бесплатно в ручной клади (лыжи с палками, сноуборды, саженцы растений, велосипеды). Теперь главное — соблюдать габариты: сумма трех измерений не должна превышать 200 сантиметров и иметь вес не более 36 килограммов.

Как писали раньше, больше не нужно платить за перевозку мелких животных, если их везут в счет нормы ручной клади на предназначенных для этого местах.

Про случаи, когда можно вернуть стоимость билета

У железной дороги появится возможность возмещать пассажиру разницу в стоимости первоначального и вновь оформленного проездного документа. Речь о тех случаях, когда стоимость поездки уменьшилась — при переоформлении билета на другой поезд, который уходит раньше.

Станет больше случаев, когда пассажир, возвращая неиспользованный билет на поезд с нумерованными местами, сможет вернуть в билетной кассе общую стоимость проезда. Например, если в поезде нет места согласно приобретенному билету и пассажир согласен на другое место в вагоне более низкого класса, то ему возместят разницу в стоимости проезда. Если взамен предоставляют место в вагоне более высокого класса, то дополнительную плату с пассажира взимать не будут.

Пассажир, который следует на согласованные поезда (интервал между которыми составляет более 1 часа), сможет вернуть на первоначальной станции отправления билеты, приобретенные на весь маршрут, если отправление поезда задерживается больше чем на час со станции посадки.

Про нижние места и проезд стоя в бизнес-классе

Сейчас нижние места могут предоставляться любому взрослому, который сопровождает детей до десяти лет. Предусмотрено снятие ограничений по предоставлению нижних мест только родителям с детьми.

БелЖД отмечает, что рассматривается возможность продажи билетов без места, для проезда стоя в поездах региональных линий бизнес-класса — для удовлетворения спроса в период массовых перевозок.