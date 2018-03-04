Ушла из жизни профессор Валентина Лемтюгова

Ушла из жизни профессор Валентина Лемтюгова2
- 4.03.2018, 19:26
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Именно Валентина Лемтюгова отстояла белорусскую топонимику.
Валентине Лемтюговой было 82 года. С 1961 работала в Институте языкознания АН БССР. Возглавляла Республиканскую топонимической комиссии при НАН Беларуси.
Была научным редактором и одним из соавторов нормативного топонимического справочника «Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь» в 6 книгах, «Слоўніка мовы «Нашай Нівы» в 5 томах (первый из них вышел в 2003 году).
Валентине Лемтюговой приходилось не раз отстаивать принципы национальной топонимии при попытках манипулировать этим народным достоянием.