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Лукашенко: Хотим в Минске построить двухэтажное «снежное» здание

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  • 4.03.2018, 20:01
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Диктатор сообщил, что хочет построить в Минске «снежное» здание.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что хочет построить в Минске «снежное» здание для любителей зимних видов спорта.

«Мы хотим в городе построить — у финнов и шведов подсмотрели — двухэтажное здание длиной 100 м, в нем петля 1200 м. Оно отснеживается внутри, люди приходят занимаются: кто-то бегает по извилистой трассе, кто-то кофе пьет», — рассказал Лукашенко БелТА.

«Там минусовая температура и искусственный снег круглый год. В Финляндии, Швеции, да и в Питере построили такую трубу. Мы сделаем лучше, это недорого», — сказал диктатор.


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