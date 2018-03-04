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В Польше произошел взрыв в жилом доме

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  • 4.03.2018, 20:16
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Фото: TVN24.PL

Четыре человека погибли, 24 ранены.

В результате взрыва в жилом доме в польском городе Познань погибли три человека и 22 были ранены, среди которых оказались трое детей.

Об этом сообщает TVN 24.

Отмечается, что три этажа четырехэтажного дома были разрушены.

Фота: TVN24.PL

Сейчас спасатели разбирают завалы, поскольку под ними еще могут находиться люди. Всего в здании было 19 квартир, однако точное число людей, которые проживали в доме, установить трудно.

Фота: TVN24.PL

Всего на месте инцидента работают 160 спасателей.

Фота: TVN24.PL

Предварительной версией инцидента является взрыв бытового газа. В частности, один из жильцов дома говорит, что его сосед использовал газовый баллон.


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