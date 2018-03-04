В Польше произошел взрыв в жилом доме

В Польше произошел взрыв в жилом доме3
- 4.03.2018, 20:16
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Четыре человека погибли, 24 ранены.
В результате взрыва в жилом доме в польском городе Познань погибли три человека и 22 были ранены, среди которых оказались трое детей.
Об этом сообщает TVN 24.
Отмечается, что три этажа четырехэтажного дома были разрушены.
Сейчас спасатели разбирают завалы, поскольку под ними еще могут находиться люди. Всего в здании было 19 квартир, однако точное число людей, которые проживали в доме, установить трудно.
Всего на месте инцидента работают 160 спасателей.
Предварительной версией инцидента является взрыв бытового газа. В частности, один из жильцов дома говорит, что его сосед использовал газовый баллон.