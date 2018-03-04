Назван топ-5 авто, которые лучше не покупать в 2018 году 4 4.03.2018, 20:13

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Эксперты составили топ-5 автомобилей, от приобретения которых лучше воздержаться.

Первым в этом списке оказался электрокар Tesla Model 3. Машина непременно будет получать обновления в ближайшие годы, что может вызывать различные проблемы с ее эксплуатацией, а потому специалисты рекомендуют купить «тройку» через пару лет, пишет avtodream.org.

Второе место в ТОП-5 занял Chrysler 200. Машину нельзя назвать плохой, но она не смогла завоевать сердца клиентов на фоне Honda Accord, Mazda6 и Ford Fusion, которые затмили собой «американца». Из-за этого производитель прекращает в 2018 году продажи модели, и дилеры будут распродавать ее по привлекательным ценам, но не стоит забывать, что перепродать Chrysler 200 окажется сложной задачей.

Третьим числится Mitsubishi Lancer 10. Машина дебютировала в 2010 году, и морально устарела. Тем не менее она имеет высокий ценник, и за эти деньги можно обзавестись более современным транспортом с хорошим оснащением и стильным экстерьером.

Четвертую позицию в ТОП-5 занял Alfa Romeo Giulia. Машина с красивым кузовом и мотором от Ferrari оказалась некачественно собранной, о чем неоднократно сообщали СМИ, портя репутацию итальянцев. Они, конечно, исправят свои ошибки, но не в этом году.

Пятое место в антирейтинге досталось люксовому внедорожнику Lincoln Navigator. Его следующая генерация выходит на рынок в 2018 году. Перед приобретением этой машины стоит вспомнить, что существуют Cadillac Escalade и Ford Expedition с существенно меньшей ценой, но прекрасным оснащением.