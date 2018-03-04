«Отношение властей – шокирует» 1 4.03.2018, 20:32

1,757

Как оршанские активисты ухаживают за местом сталинских репрессий.

Кобыляцкая гора под Оршей. Второе место в Беларуси, которое государство признало местом сталинского террора. Здесь, как и во многих других лесных массивах, убивали невинных людей, пишет «Белсат».

Один из таких расстрелянных – Иван Гиль. Родственники думали, что их отец и дед умер от аппендицита в 1942 году. О том, что на самом деле мужчину еще в 1937 расстреляло НКВД, узнали только во время перестройки.

«Его поставили бригадиром в этой деревне. Приехал кто-то из области и сказал: надо стоговать сено. А он – человек опытный, сказал: рано стоговать, оно еще не высохло. Но, начальник сказал – сделали», – рассказывает внучка расстрелянного Лариса Орешина.

Сено, конечно же, сгнило. А всю вину свалили не на городского начальника, а на бригадира Ивана Гиля. Его расстреляли, а его родных братьев отправили строить Беломорской канал.

Еще в начале 90-ых за благоустроенность Кобыляцкой горы отвечала местная школа. Сегодня этот священный долг перешел на активистов.

«Сегодня это делают только общественные активисты и родственники расстрелянных. Устанавливают таблички с именами погибших, устанавливают кресты», – рассказывает активист Игорь Казмерчак.

Само место обнаружили еще в 1982 году – останки замученных нашли при строительстве ответвления железной дороги. В настоящее время в генеральном плане предусматривается постройка дороги через священное место. Отношение властей – шокирует.

«Однажды они нам написали письмо, в ответ на наш запрос, что вообще у них нет доказательств, что здесь расстреляны люди. В прошлом году нам удалось такой перепиской добиться того, что в случае, если будет строительство дорог здесь, будут исследованы археологами», – рассказывает активист Игорь Казмерчак.

Впрочем, как добавляет Игорь Казмерчак, таких мест в окрестностях Орши насчитывается шесть. На последнем круглом столе местные активисты решили организовать клуб родственников погибших и начать информационную кампанию для распространения информации о репрессиях в Оршанском районе.