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Возле острова Крит перехватили судно с двумя тоннами конопли

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  • 4.03.2018, 20:34
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Фото: ЕРА (архив)

В операции по перехвату судна были задействованы два корабля береговой охраны Греции и два самолета.

3 марта береговая охрана Греции обнаружила около двух тонн конопли на борту судна, которое перехватили возле юго-восточного побережья острова Крит. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

20-метровое судно шло под иностранным флагом.

В операции по перехвату были задействованы два корабля береговой охраны и два самолета.

На борту находилась команда из четырех граждан Сирии.

Известно, что судно вышло из порта на Кипре. Место назначения судна и груза выясняют правоохранители Греции.


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