Из-за убийства журналиста Словакия готовится к досрочным выборам 2 4.03.2018, 20:58

Андрей Киска

Фото с сайта rzn.info

Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать опцией для восстановления общественного доверия.

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать опцией для возобновления общественного доверия в связи с убийством журналиста-расследователя, которое потрясло нацию.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В воскресенье, 4 марта, Киска сообщил о необходимости проведения переговоров с политическими партиями в связи со сложившейся ситуацией.

"Я начну переговоры с политическими лидерами о том, как они представляют будущее... и как восстановить доверие людей к их собственному государству. Сейчас я вижу два варианта", - сказал президент в телевизионном обращении.

Киска, который не имеет никаких формальных полномочий, чтобы привести к отставке трехпартийного правительства, сказал, что первым вариантом будет "большая и существенная реконструкция правительства".

Второй вариант - провести выборы осенью. Для этого понадобятся две пятых голосов законодателей.

Напомним, как сообщалось ранее, в Словакии убили журналиста отделения немецкого-швейцарского издательства Axel Springer Яна Кучака и его девушку Мартину Кушнирову.

В связи с этим в отставку подали министр культуры Словакии Марек Мадарич, секретарь Совета безопасности Вилиам Джассен и помощник премьер-министра Мария Троскова.

2 марта в Словакии тысячи людей вышли на улицы почтить память убитого журналиста и его невесты.