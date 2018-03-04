Колхоз мечты 3 4.03.2018, 21:05

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Почему реформы Федерации хоккея Беларуси вызывают ярость.

«Трибуна» публикует жесткий ответ Ивана Грунтова на то, что федерация хочет сделать с нашим хоккеем.

Во мне давно окрепла уверенность, что Семен Шапиро был хорош только в те промежутки, когда присутствовал в нашем хоккее в виде покровителя с чемоданом денег. Гродно и Солигорск сейчас согласно закивают как минимум по второму пункту. Семен Борисович умел сделать так, чтобы команды сосредотачивались только на результате. Всякие разные остальные вопросы – в частности, самый важный финансовый – он брал на себя. И за это его ценили.

Когда Шапиро возглавил федерацию хоккея, мы даже слегка обрадовались. Лично я сделал это по простой причине, подумав, что человек, столько лет варившийся в хоккее, что-то да должен в нем понимать. Возможно, он и понимает, но мы не можем этого утверждать, потому что Семен Борисович за вот уже почти год у власти ни разу не поговорил с журналистами. Такого закрытого начальника у нашего хоккея не было еще никогда. Более того, теперь у федерации нет даже пресс-службы. В век, когда способов рассказать о своей деятельности насчитывается примерно миллион, мы читаем новости ФХБ с периодичностью раз в месяц. Это прекрасно.

Видимо, все это молчаливое время Семен Борисович вынашивал идею выстраивания на хоккейной ниве колхоза своей мечты с молодцами-трактористами и оверплановыми медальными надоями. Выглядит он примерно так.

Не хочется растекаться буквами, подробно комментируя каждое из планируемых изменений, ведь многие из вас уже высказали свои дельные мысли, и они отнюдь не затерялись в ботовой бомбежке. Будем верить, что у людей, ее затеявших, также есть ресурсы, время и желание с такой же настырностью делать что-то действительно полезное. Но попытка повлиять на общественное мнение засчитана. Правда, способы сделать это есть и более изощренные, чем были использованы.

Вот такие интервью, например, совсем не катят. Это, знаете, словно нас убеждают, будто земля плоская, когда она круглая. Аргументы какие-то приводят. Мол, ну как же круглая, если два объекта находятся на одной прямой? Да вы, батенька, дурак. Плоская наша земля, а вы – деревенщины все безграмотные!

Рассказывать с умным видом о глупых вещах – излюбленная стратегия наших власть имущих. Только вот глупости все равно остаются глупостями, с каким видом их не излагай. Словно не было этих шести лет, а мы вновь вернулись в эпоху Евгения Ворсина. Не могу отделаться от ощущения дежавю. Кажется, столько уже писано и говорено о неэффективности тех же лимитов, что идея вновь их использовать придет в голову лишь человеку, в последние лет 10 находившемуся в летаргическом сне.

А, стоп...

Если поговорить с людьми, действительно имеющими отношение к хоккею, 90 процентов из них (утверждаю с полной уверенностью) в пух и прах разобьют большинство из пунктов «инновационной» федерационной программы. Остальные просто махнут рукой, отпустив пару жестких матерков. И лишь парочка кабинетных вояк примется с жаром доказывать, что вот сейчас, дескать, мы-то уж точно все разрулим, все выстроим, хоккеистов наготовим и вообще. Дайте, мол, времени только – программа должна заработать, это долгосрочный проект, подождите чуть-чуть.

Пройдет пара лет или пара месяцев в зависимости от даты следующего крупного «облажамса», реформаторов публично выпорют, с позором выгонят и, возможно, с вероятностью процентов в пять, поставят-таки у власти кого-нибудь толкового, который 80 процентов всех принятых изменений отменит к чертям за неэффективностью. Только время уже не вернуть. Вот что, блин, обидно.

Вроде пережили «эпоху Ворсина» с его «убогими старцами», много тогда чемпионат наш выстрадал, до сих пор не оклемался. Но может быть и хуже, оказывается. Могут придти дяди и начать реформировать, рассказывая, что 25 человек на команду – это нет конкуренции, а вот когда 10 останется и еще четыре команды добавятся без игроков вообще – это уже да, это уже конкуренция будет. Что выгнать опытных дядек, хоккей повидавших, заменив их откровенно сырыми пацанами – это вот мы зашибись придумали, это уровень повысится, это вот хоккей наш поднимет. Как?!

Слушайте, а давайте везде так сделаем во всех отраслях. 50 лет стукнуло человеку – пшел на фиг. Украинец? Иди гуляй давай в свою Украину. Вообще все равно, что ты там умеешь, какой у тебя опыт, что ты, возможно, только к 50 раскрываться стал. У нас курс на молодых. Что? Они неконкурентоспособны? Нестрашно – пусть за 40-летними тянутся, через пятилетку воспитаем золотое поколение. Хромых, больных и остальных – на свалку.

По-хорошему, на свалке место тем, кто придумывает подобные законы. В наших реалиях они стоят у власти.

Я чувствую себя Билом Мюрреем, просыпающимся от одних и тех же новостей в День сурка. «Нам надо развивать детский хоккей», «Нам надо поднимать чемпионат», «Нам надо делать сильную сборную». Каждый чиновник поет заученные фразы, я даже перестал это читать и запоминать их фамилии. Дилетанты пируют, в то время как люди, которые действительно могли бы что-то наладить, уезжают из страны или уходят из сферы, их просто задвигают подальше.

Единственный проблеск за последнее десятилетие случился при штабе Игоря Рачковского. По крайней мере, было видно, что это современный человек с современными взглядами, стремящийся идти в ногу со временем. Да, там также были вопросы, был, местами, излишний популизм, но и мысли в правильном направлении мы тоже слышали. Тот же белорусский чемпионат стал хоть чуточку лучше – пусть не по содержанию, но в имиджевом плане точно. Сейчас же все вновь закупорилось до такой степени, что исчезли даже банальные цифровые онлайны матчей. Уволить человека, за них ответственного, с которым лично мне при всей моей придирчивости всегда было приятно и ненапряжно работать, проще простого, но, господа, вы бы озаботились, что ли, подыскать замену. За этот сезон я слышал столько несуразных историй про внутреннюю кухню ФХБ, что сейчас хочу сказать только одно: ребята, вы у себя там сначала порядок наведите, а уже потом беритесь за глобальные изменения.

Но лучше не беритесь. Хватит. Голова кругом от ваших идей и реформ. Вы пеняете клубам на отсутствие воспитанников в составе, но при этом лучших забирает U-20, следующих лучших за ними – U-18, еще дальше – U-17. По факту, иногда становится проблемой даже фарм-клуб укомплектовать. Но при этом играют же, например, в основе «Гомеля» Скоренов, в «Металлурге» Никитин – парни 1999 года рождения. Их что, по блату там держат? Ребят постепенно подпускали к основе, давали окрепнуть среди взрослых, всячески помогали влиться во взрослый хоккей.

Я уверен, что люди, афиширующие свои грандиозные реформы, понятия не имеют, насколько это долгий процесс. Они не знают, что подтянуть молодого во взрослый хоккей – это не просто дать ему контракт. Это каждодневная работа: над его умениями, над его психологией, над его пониманием игры. Здесь похвалил, там поругал, перед матчем личная беседа с объяснением нюансов, после разбор, индивидуальная работа на тренировке и так далее, и так далее. Невозможно просто ввести пять молодых пацанов-юниоров в состав и потом вырастить из них пятерку даже не для сборной, а для хорошего белорусского клуба. Для этого и нужна конкуренция: лучшие пробиваются, худшие отсеиваются. Ни один тренер не проигнорирует молодого, если он достоин. Вопрос не в желании работать, а в реальном отсутствии кадров.

И вот здесь ваш выход. Не ломать то, что уже и так покалечено, а растить здоровую бодрую смену. Заняться условиями, заняться повышением тренерской квалификации, заняться привлечением в школы узкоспециализированных специалистов, прекратить отток талантов в ближнее зарубежье. Классно, конечно, собрать сливки со многих школ, выиграть медали в возрастах и трезвонить о том, насколько успешна одна организация на фоне остальных. Но реальные шаги в области детско-юношеского хоккея от вас ожидаются? Какие? Как скоро? Или через два года после очередного влета сборной мы вновь услышим: «Надо поднимать детский хоккей!» Надо, господа, надо. Так поднимайте. Вот главная задача федерации.

Почему-то кажется, что все это так и останется пустой популистской болтовней. Ведь вы озабочены тем, как выгнать легионеров и «стариков», словно они наша самая большая проблема, мешающая юным талантам играть. Зная того же украинца Андрея Михнова с его отношением к делу, могу сказать, что он дал белорусскому хоккею больше, чем вы за свой год у власти. Лучшим футбольным тренером сборной Беларуси в новом веке был Бернд Штанге, а лучшим хоккейным – Глен Хэнлон. Я бы поставил денег на то, что Олег Антоненко даже сейчас мог бы стать лучшим бомбардиром экстралиги, потому как и 40+ для хоккеиста не приговор. Люди, обычные люди, болельщики, приходившие на трибуны, читавшие прессу, смотревшие интервью, получали классные эмоции, наблюдая за работой этих и многих других достойных профессионалов. Вы ведь не забыли, что все для них, для нас, кто любит хоккей и все еще котирует наши внутренние соревнования? Ах, вы даже этого не знали...

Тогда идите к черту.