В Барановичах водитель-бесправник попался ГАИ 32 раза 3 4.03.2018, 21:16

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44-летний житель Барановичей получил 10 суток ареста.

44-летний житель Барановичей, который 32 раза попался ГАИ за управление автомобилем без прав, получил 10 суток ареста.

Как напоминает ГАИ Брестской области, с 31 января этого года вступили в силу изменения в КоАП.

Теперь, когда бесправника ловят повторно в течение года, ему могут присудить административный арест.

Также в ГАИ напоминают, что если водитель был задержан за езду без прав, ему грозит штраф в размере от 122,5 до 490 рублей.

Повторное нарушение закончится административным арестом или штрафом от 490 до 1225 рублей.