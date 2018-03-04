Путин открестился от россиян, обвиняемых во влиянии на выборы США 1 4.03.2018, 21:40

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Владимир Путин

Российский президент, однако, отверг возможность их экстрадиции в США.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвиненные во вмешательстве в американские выборы в 2016 году граждане России, действовали не от имени российских властей и неизвестно, кто за ними стоит, однако экстрадированы в США они не будут. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого вышел в эфир в воскресенье, передает liga.net.

"Я знаю, что они не представляют государство или российские власти, а что именно они сделали, я понятия не имею и не знаю, кто за ними стоит. Даже если они что-то сделали, то пусть наши американские коллеги не просто рассказывают об этом в прессе, а предоставят конкретные материалы, подробности и данные. Мы рассмотрим их и будем обсуждать", - сказал он.

Также российский президент отверг возможность экстрадиции обвиненных россиян.

"Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и США", - отметил он.

16 февраля 13 россиянам были предъявлены обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году по результатам расследования ФБР. Такое заявление сделал специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России.

Во вмешательстве в выборы большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как "фабрика троллей". В тексте обвинения приводится список из 13 россиян, которые являются сотрудниками организации или связаны с ней.

Список с сайта Минюста США:

Евгений Пригожин

Михаил Быстров

Михаил Бурчик

Александра Крылова

Сергей Полозов

Анна Богачева

Мария Бовда

Роберт Бовда

Асланов Джейхун Насими Оглы

Вадим Подкопаев

Глеб Васильченко

Ирина Каверзина

Владимир Венков

Ранее глава отдела киберзащиты Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра заявила, что Россия получила доступ к спискам избирателей нескольких штатов перед президентскими выборами в 2016 году.

В январе этого года в ЦРУ пришли к выводу, что вмешательство России внутренние дела США не ограничивается скандалом вокруг выборов американского президента в 2016 году, а происходит на протяжении десятилетий.