Македонцы вышли на протест против изменения названия страны 4.03.2018, 22:01

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Македонцы требуют сохранить историческое название страны.

В столице Македонии городе Скопье, у памятника Александру Македонскому, состоялась многотысячная демонстрация под лозунгом «Мы – македонцы». Граждане страны требуют сохранения этого названия и прекращения переговоров с Грецией, которая против этого возражает.

Об этом пишет в воскресенье, 4 марта, новостное агентство Reuters, передает newsru.co.il.

Протестующие требовали, чтобы правительство Зорана Заева положило конец этому спору и потребовало резолюции Организации Объединенных Наций, признающую страну под ее конституционным названием – Македония.

Отметим, что данный спор продолжается уже четверть века. Греки убеждены, что это название исторически принадлежит одной из областей в их стране, и утверждают, что использование топонима славянами подразумевает территориальные претензии на греческую землю. На этом основании Афины заблокировали попытки Македонии вступить в NАТО и Европейский союз.

Конфликт вспыхнул в 1991 году после развала Югославии и возникновения на ее территории нескольких независимых государств. Из-за возражений Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под именем «Бывшая Югославская республика Македония», которое является сегодня ее официальным титулом в международных организациях.

Месяцем ранее в Афинах прошла подобная демонстрация под лозунгом «Македония – это Греция» и «Руки прочь от Македонии». Протестующие призывали правительство запретить использование этого топонима в ином контексте. В числе участников акции был всемирно известный греческий композитор и политический деятель 93-летний Микис Теодоракис.

Участники митинга заполнили всю площадь Синтагма в центре Афин, а также все соседние улицы. В разговорах с журналистами они поясняли , что выступают за единство Греции и против «предательства» ее национальных интересов, имея в виду готовность правительства Греции пойти на компромисс с Республикой Македония.

Справка

Македония или Греческая Македония – область на севере материковой части страны, освобожденной греческой армией в ходе Балканских войн 1912-1913 годов и закрепленная по Бухарестскому договору в составе Греции. Этот второй по численности населения и наибольший по площади регион составляет свыше 25,9 % территории современной Греции, где проживает около 53% населения.

Греческая Македония выгодно отличается от островной части Греции богатством ландшафтов, разнообразием природных условий, большим количеством видов флоры и фауны, изобилием святых мест, памятников археологии и древностей.