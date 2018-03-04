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Как Минск все воскресенье разгребал сугробы

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  • 4.03.2018, 22:21
  • 1,231
ФОто: tut.by

Детям - радость, дорожникам, транспортникам и автовладельцам - дополнительные проблемы.

Минск засыпало снегом. Да-да, вот такое 4 марта! Детям — радость, дорожникам, транспортникам и автовладельцам — дополнительные проблемы. Но мы справимся, правда? Как столица в воскресенье боролась с сугробами (и радовалась им же) — в фоторепортаже tut.by. А вот твиттер-аккаунт Центрального района еще и мотивирует: убирать снег лопатой — это полезно и здорово!


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