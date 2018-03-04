Стало известно, когда выберут канцлера Германии 4.03.2018, 22:31

Президент ФРГ собирается выдвинуть Ангелу Меркель на пост федерального канцлера.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирается выдвинуть Ангелу Меркель на пост федерального канцлера.

Об этом он заявил журналистам во Франфурте-на-Майне в воскресенье, 4 марта, передает DW.

Выборы канцлера пройдут в бундестаге уже 14 марта.

По словам Штайнмайера, он намерен исполнить свой конституционный долг и в понедельник, 5 марта, предложить бундестагу кандидатуру на должность канцлера. "И это будет, что никого не удивит, Ангела Меркель", - заявил президент ФРГ. Он также приветствовал решение социал-демократов, проголосовавших за формирование "большой коалиции". "То, что фаза неуверенности и сомнений прошла, хорошо для нашей страны", - подчеркнул Франк-Вальтер Штайнмайер.

О том, что большинство членов СДПГ проголосовали за формирование "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), стало известно 4 марта. За политический союз во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель высказались 66,02 процента рядовых социал-демократов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тысяч членов СДПГ.