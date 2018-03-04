Безвизом воспользовались почти 500 тысяч граждан Украины 1 4.03.2018, 22:39

Граждане Украины при наличии биометрического паспорта могут посещать 30 стран Европы без виз.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что до полумиллиона граждан Украины воспользовались безвизовым режимом со странами Евросоюза.

Об этом Порошенко написал в своем микроблоге в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

«Изменения в Украине заметили и оценили в мире: об этом свидетельствует старт безвизового режима, которым уже воспользовались почти 500 тыс. граждан. Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановку безвиза. Это - тот же круг «прогнозистов», которые предсказывали, что нам его и не предоставят», - говорится в сообщении.