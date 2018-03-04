«Париж, ты мой Витебск!»: Пять знаменитых картин Марка Шагала 4.03.2018, 22:46

Марк Шагал

Художнику довелось жить и работать в разных странах, но мыслями он всегда был в родном Витебске.

Витебск — город, подаривший миру талантливого живописца, графика, яркого представителя авангарда прошлого столетия Марка Шагала. Художника, которому удалось покорить мир своим особенным стилем и неповторимостью взгляда на жизнь.

Мастер прожил 97 лет и стал настоящим символом своего времени. Необычайно плодовитый, Марк Шагал не только написал несколько тысяч картин, но занимался сценографией и сложением стихов на идише. И все же миф Витебска — один из самых запоминающихся образов творчества Шагала.

Vkurier.by вспоминает пять знаменитых картин Марка Шагала.

1. «Над городом» 141 х 197. Холст, масло

Картина создана в 1914-1918 годах и хранится в Третьяковской галерее (Москва, Россия).

Марк Шагал

Фото artmmuseum.ru

Сказочная картина, яркий и красивый сон, полет над Витебском в обнимку с любимой Беллой. А город внизу маленький, нереальный. Художник не детализирует объекты картины, это лишь мир воспоминаний. Нет ни законов физики, ни логики, только парящие души в своем романтическом мире.

В картине лишь внимательный зритель заметит пасущегося козла и одну повседневную, даже пикантную деталь. Человека со спущенными штанами на переднем плане, который «примостился уютно», поскольку у него неотложная нужда. И в этом весь Шагал…

2. «Над Витебском» 70,3 x 9. Масло, холст, натянутый на картон

Картина создана в 1914 году, хранится в Центре Жоржа Помпиду (Париж, Франция).

«Над городом» Марк Шагал

Фото artmmuseum.ru

Прямые улицы города, заметенные снегом, низкие домики с ровными крышами, аккуратные заборы. Лишь православная церковь выделяется на фоне этого выверенного пейзажа. А из-за этих стен мы видим фигуру странника — длинная борода, изогнутая палка в руках и мешок за спиной.

Искусствоведы отмечают, что таким образом Марк Шагал изобразил самого себя. Художнику довелось жить и работать в разных странах, но мыслями он всегда был в родном городе.

3. «Прогулка» 169,6×163,4. Холст, масло

Картина создана в 1917-1918 годах, хранится в Русском музее (Санкт-Петербург, Россия).

«Над Витебском» Марк Шагал

Фото artmmuseum.ru

Художник изобразил себя уверенно стоящим на земле и крепко держащим за руку любимую женщину, взмывшую ввысь в порыве чувств. В его правой руке смирно сидит птица — таким образом Шагал словно говорит зрителю, что бывают моменты, когда человеку не нужно делать выбор между синицей и журавлем из известной пословицы: он может взять от жизни все.

4. «Скрипач» 188×158. Холст, масло

Картина создана в 1912-1913 годах, хранится в Музее Стеделек (Амстердам, Нидерланды).

«Прогулка» Марк Шагал

Фото Светланы Васильевой

Шагал был вынужден довольно часто отвечать на вопрос, почему же в его картине нередко встречается скрипач, танцующий на крыше, при этом живописец невозмутимо утверждал, что это отнюдь не аллегория, а реальность. Мол, у него был дядя, который, когда ел компот, забирался на крышу, дабы его никто не мог побеспокоить.

Однако если говорить серьезно, в жизни евреев скрипач всегда был важен. Ни рождение, ни похороны, ни свадьба, не обходились без музыканта. Так скрипач стал символом всей человеческой жизни.

5. «Синий дом» 66×96,8. Холст, масло

Картина создана в 1917 году, хранится в Музее изобразительных искусств (Льеж, Франция).

«Скрипач» Марк Шагал

Фото artmmuseum.ru

Шагала можно назвать сказочным художником, истоки его творчества – в детстве, когда кажется, что все возможно. И коза может быть зеленой, и люди могут парить в облаках, и город — золотым, а дом, как тоска по родине, синим. Это особенные авторские мироощущения, где обыденность окрашивается в яркие цвета посредством чувств, эмоций и любви.

«Париж, ты мой Витебск!» — говорил Марк Шагал, и не было комплимента выше.

«Синий дом» Марк Шагал

Фото artmmuseum.ru

Кстати, в Беларуси по-прежнему есть лишь считанные работы художника. Это литографии из Арт-центра Марка Шагала в Витебске, а также 2 литографии и 4 произведения живописи в корпоративной коллекции «Белгазпромбанка». Это «Влюбленные», купленные в 2012 году на Christie’s за 650 тысяч долларов. Год спустя более миллиона долларов банк отдал за три работы мастера на Sotheby’s: «Лунатик» (1912 года), а также картины 1940-х — «Часы на пылающем небе» и «Зеленый пейзаж».