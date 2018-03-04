Ошибка-2018 Хаим Калин, kasparov.ru

4.03.2018, 22:48

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Иллюстрация: Владимир Манюхин

Все лидеры ядерной эпохи понимали: чистилище – электорально непродаваемый продукт.

Политический ландшафт РФ пришел в движение, притом что тектонических сдвигов пока никаких. Конфуз российских ландскнехтов в Сирии, коксовая интрига в Буэнос-Айресе, красная карточка российскому олимпизму – не более чем легкая мигрень для матерого режима, весьма похоже, с немалым запасом прочности. Да, пора золотого возраста ему не грозит, но и об активной эрозии говорить еще рано. Ведь реальная оппозиция срезается точно грейдером, суд – карманный, институты власти – словно нанизаны на пресловутую шампур-вертикаль, рейтинг лояльности зашкаливает.

И не перестаешь недоумевать, откуда берется неуемный активизм Кремля, как геополитический, так и внутреннего раскроя – в маниакальной зацикленности когда хапнуть чужое, а когда заварить эликсир бессмертия. Последнее не так уж безнадежно, ну а с первым полный швах. История, причем новейшая, оказывается, ничему не учит...

Ко всему прочему мерзопакостная бацилла патриотизма, провокатор величайших бед человечества, травит психику нацлидера. С внуками бы ему, да на солнышке... Нет, в цезари, видите ли, в пантеон великих захотелось. Скажете: хотеть не вредно или с кем не бывает... Все так, только у нашего героя одно "но".

ВВП – некогда профессиональный спортсмен, хоть и среднего уровня. Специфика же спорта высших достижений такова, что маниловские проекты на той почве не приживаются, гибнут в зародыше. Твой рейтинг именно тот, который зафиксирован в последнем протоколе. Приблизительно таковы и перспективы, истязай себя хоть до потери пульса тренажами.

Реализм в спорте, причем без всяких примесей, – единственно приемлемая философия. Иной просто не за что зацепиться. Когда Глеб Павловский характеризует ВВП как замшелого скептика, то спортсмен-профессионал, хоть и бывший, узнается.

Между тем спорт, средоточие вызовов, гарантом душевного здоровья быть не может. Та епархия во власти иной наследственности, профилактике, как известно, не поддающейся. Тем самым, новая доктрина Путина, озвученная Федеральному собранию, при всей пропагандистской функциональности посыла, легализует вопрос: насколько сбалансирован (если вообще) внутренний мир ВВП? Ибо сомнения последних лет о его вменяемости 01.03.2018 г. обрели зримые очертания.

Не столь уж принципиально, что глава государства озвучил технически сомнительные идеи, сколько бы подобное не девальвировало его статус. Им вскрыт ящик Пандоры, который до недавних пор повсеместно старались обходить стороной.

Судный день никогда прежде не воспроизводился как анимируемая, зримая перспектива, со всем инструментарием самоистребления человечества. Ни одному из сильных мира сего не приходило в голову публично выводить контуры ада, лично дирижируя оркестром Апокалипсиса.

Все лидеры ядерной эпохи понимали: чистилище – электорально непродаваемый продукт. Более того, тиражирование его образов – непредсказуемо для массового сознания, во власти фобий куда менее критичных, чем животный страх перед рукотворным Апокалипсисом. Так что советская мантра "борьбы за мир" – не только механизм контрпропаганды, а действенный компенсатор для внутреннего потребления, анальгетик деструктивных страхов толпы. Оные не менее разрушительны, чем термоядерная реакция.

В последние годы немало перьев исписано о неизбежности ошибок, которые авторитарная власть обречена совершить, как и прогнозировался их кумулятивный эффект. При этом Кремль держал планку, ловко маневрируя между естественных ловушек. До поры до времени, однако...

Ибо визуализация 01.03.2018 г. Путиным, будто Гарантом Стабильности, АДА – и есть крупнейшая тактико-стратегическая ошибка, которая только была возможна. И подряди он ресурсы росгостелевидения для популяризации "идеи", то подпишет себе и режиму смертный приговор. Массовому сознанию, уязвимому и хлипкому, можно скормить многострадальную Украину, однако Конец Света ему не продать – толпа спишет автора в утиль как бездарного маргинала. Ну а политическую элиту, для которой ВВП уже давно мышей ловит плохо, и упоминать лишнее.

Хаим Калин, kasparov.ru