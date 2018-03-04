Выборы в Италии: очереди и хаос 4.03.2018, 22:58

ФОто: Прямий

Первые предварительные итоги парламентских выборов станут известны ночью.

В Италии во время парламентских выборов на многих избирательных участках образовались длинные очереди. Процесс голосования 4 марта 2018 года замедляется вследствие путаницы из-за новое избирательное законодательство, выявления недействительных бюллетеней и повышенные меры безопасности, передает DW.

Указано, что в административном центре Сицилии Палермо около 200 избирательных участков открылись с опозданием, поскольку необходимо было заново напечатать бюллетени. Мэр города Леолука Орландо извинился перед избирателями за неудобства, отметив, что "это новое избирательное законодательство повлекло за собой серьезные проблемы и в других частях Италии".

Как сообщается, также звучит немало критики за ошибки и некомпетентные действия членов избирательных комиссий. Учитывая трудности в мэрии Рима призвали граждан приходить на участки как минимум за час до их официального закрытия. По состоянию на 12:00 явка составила 19,3% - впрочем, в Италии традиционно активность избирателей возрастает во второй половине дня.

Среди тех, кто уже проголосовал, - и бывший премьер'ер-министр Италии Сильвио Берлускони. Лидер партии "Вперед, Италия" отдал свой голос на одном из избирательных участков Милана. Сразу после голосования его атаковала полуобнаженная девушка - вероятно, активистка FEMEN с надписью на теле "Берлускони, твое время истекло".

Предполагается, что избирательные участки будут работать в Италии до 23:00 по местному времени (в полночь по минскому). Результаты экзит-поллов огласят сразу после закрытия, а первые предварительные итоги станут известны ночью. Окончательных результатов следует ожидать ближе к обеду 5 марта. В Италии право голоса обладают 46 миллионов граждан.