Как справляется со снегом владелец «хоббитского» дома в белорусской деревне 4.03.2018, 22:56

Фото: tut.by

Белорус остался зимовать в глухой деревне Гомельской области в своем домике из глины и соломы.

Герой материала Евгений Раевский остался зимовать в глухой деревне Гомельской области в своем «хоббитском» домике из глины и соломы. Tut.by связался с ним, чтобы выяснить, выдержали ли глиняные стены и земляная крыша морозы и снегопады. Заодно поинтересовались, не соскучился ли он сам по городу.

— Мне не скучно здесь, три месяца зимы прошли, но каждый день мне было чем заняться, — рассказал по скайпу Женя. — Зимой в деревне особая атмосфера умиротворенности и спокойствия — выйдешь на улицу, а вокруг такая красота! За городом у каждой поры года свой неповторимый шарм.

Фото: tut.by

Кроме меня в деревне живут еще в четырех домах. Это в основном старики. Встречаемся с ними периодически у автолавки. Дорогу к деревне чистят, так что полностью отрезанным от остального мира себя не чувствуешь.

Фото: tut.by

Чем занимаюсь? Гуляю по лесу, деревне, фотографирую. Колю дрова, работаю в интернете. Иногда ко мне приезжают друзья. Вот недавно друг из Мозыря приезжал. Ездили с ним в район, нужно было решить вопросы по оформлению участка. Как все растает, мы планируем заняться строительством нового дома. Это будет уже большой дом из глиночурки, с коммуникациями.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Дом Жени, который он построил из соломы и глины и потратил чуть более тысячи долларов, и мороз, и снегопады выдерживает без проблем. Земляная крыша, на которой теперь полуметровые сугробы, тоже прошла проверку на прочность.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

— Печь протапливаю раз в день, этого достаточно. Температура в доме держится в районе 20 градусов вдали от печи при морозе за бортом минус 15. Возле самой печки температурные показатели, разумеется, выше. Хожу по дому в майке — люблю, когда тепло.

Фото: tut.by

Женя с удовольствием делится своими наблюдениями и фотографиями в соцсетях: вот он в зимнем лесу, вот деревенский кот играет с тузиком, а вот воробьи, а это овсянки.

Фото: tut.by

Обязательно зайдите к нему на страничку — там нет депрессии, усталости от жизни, сарказма и цинизма. Просто любование тем, что есть. А это теперь большая редкость.