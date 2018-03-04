Северный поселок в Минске хотят снести 4.03.2018, 23:06

ФОто: tut.by

Будет общественное обсуждение.

21 марта в администрации Заводского района пройдет общественное обсуждение объекта «Градостроительный проект детального планирования территории в границах улиц Ангарской — Байкальской — ландшафтно-рекреационной зоны (126ЛР-2) — переулка Болотникова — Герасименко — Нестерова (внесение изменений)». Согласно проекту, в Северном поселке планируется снести 69 усадеб, построить многоквартирные дома, таунхаусы, а также многофункциональный комплекс и многоуровневую парковку для авто, пишет tut.by.

Что снесут и что построят взамен

Проектируемый район занимает территорию 183,8 гектара. Тут в основном присутствует усадебная застройка, жители которой два года назад собирали подписи против детального плана и сноса домов в границах улицы Артема — переулка Грибного и улиц Байкальской — Иркутской — Хабаровской. В мае 2017 года проект был отправлен на доработку, а дома не тронули по сей день.

И вот новое предложение, и тоже со сносом частных домов. «Количество сносимых домов — 69, основная часть которых — 62 дома — подлежат сносу под перспективное расширение магистральных улиц (в красных линиях)», — говорится в пояснительной записке к ПДП.

Объем усадебного фонда проектируемого района составит 231,4 тысячи квадратных метров — 1447 домов. Планируемые в детальном плане объекты нового усадебного строительства — ориентировочно 95 домов при среднем размере дома 250 «квадратов» составят 24 тысячи квадратных метров. Объем нового многоквартирного строительства на указанном участке составит 8,4 тысячи квадратных метров.

Фото: tut.by

Также в планах строительство коттеджей и таунхаусов на участках, свободных от застройки и неэффективно используемых преимущественно для огородничества. Участки будут продаваться через аукцион. Таких площадок несколько:

— в переулке Алтайском между существующими домами № 96 и № 122 на свободной территории, примыкающей к ландшафтно-рекреационной зоне, при условии выполнения комплекса гидротехнических мероприятий по осушению данной территории и комплексного ее освоения;

— в границах улиц Фучика — Багряная — переулка Болотникова — Ангарская на свободной территории, ранее предусмотренной для размещения объекта общественного питания, который не был востребован на данной площадке;

— в границах улиц Фучика — Багряная — переулка Болотникова — переулка Багряный, где расположена автостоянка № 80 ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», при условии ее выноса и комплексного освоения данной площадки;

— на территориях кварталов сложившейся усадебной застройки определены единичные участки для коттеджного строительства.

Новые объекты: многофункциональный комплекс и многоэтажные гаражи-стоянки

На улице Нестерова на месте бывшей диспетчерской станции общественного транспорта планируется строительство культурно-развлекательного многофункционального комплекса общей площадью 4,9 тысячи квадратных метров.

Фото: tut.by

На пересечении улиц Алтайская и переулка Болотникова планируется строительство комплекса многоэтажных гаражей-стоянок с пристроенными общественными объектами и пунктом приема вторсырья. Участок расположен на свободной территории и частично на территории сносимой усадебной застройки на улице Алтайская, 222, 224 и 226 а.

Подробнее ознакомиться с проектными материалами можно будет с 19 марта по 2 апреля в здании администрации Заводского района (служба «одно окно»). Общественное обсуждение проекта пройдет с 19 марта по 12 апреля 2018 года.

Презентация материалов общественного обсуждения состоится 21 марта 2018 г. в 18.00 в помещении средней школы № 172 г. Минска на улице Охотской, 141.